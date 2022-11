Russia, la cestista Usa Griner condannata a nove anni. Biden: “Inaccettabile”

La giustizia russa ha condannato la cestista statunitense Brittney Griner a nove anni di reclusione e a una pena pecuniaria da un milione di rubli (quasi 16 mila euro). Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Oltre alla multa, la procura aveva chiesto una pena detentiva di 9 anni e 6 mesi per la cestista. La corte di Khimki, nella regione di Mosca, ha riconosciuto Griner colpevole di traffico di sostanze stupefacenti e del loro possesso. L’atleta era stata fermata a febbraio in aeroporto con dell’olio di cannabis nella sigaretta elettronica. Una delle più famose cestiste al mondo, Griner si sarebbe dichiarata colpevole in tribunale, ribadendo però la non intenzionalità del crimine commesso, secondo la stampa russa. L’arresto di Griner è divenuto un caso diplomatico, nel contesto delle accresciute tensioni tra Russia e Usa.

La condanna a nove anni di prigione alla cestista statunitense Brittney Griner, che la corte di Khimki, nella regione di Mosca, ha riconosciuto colpevole di traffico e possesso di sostanze stupefacenti, è “inaccettabile: il suo arresto e la sua detenzione sono illegali, e gli Stati Uniti esortano nuovamente la Russia a rilasciarla immediatamente”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in una nota. “La mia amministrazione continuerà a lavorare senza sosta, utilizzando tutti gli strumenti in suo possesso per fare sì che Brittney Griner e Paul Whelan possano tornare dalle loro famiglie il più presto possibile”, ha detto.

