Russia-Emirati: Ucraina, petrolio e relazioni bilaterali al centro incontro tra presidenti Putin e Al Nahyan

I rapporti bilaterali tra Russia ed Emirati Arabi Uniti, la cooperazione nel settore petrolifero tramite l’alleanza Opec+ e la crisi in Ucraina. Sono stati questi gli argomenti affrontati dai presidenti di Russia ed Emirati, Vladimir Putin e Mohammed bin Zayed al Nahyan, durante il loro incontro avvenuto oggi a San Pietroburgo. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”, durante il colloquio con l’omologo emiratino, Putin ha affermato di “essere consapevole” della preoccupazione della controparte e del suo desiderio di contribuire alla soluzione delle crisi, inclusa quella attuale che si sta verificando in Ucraina: “So della tua preoccupazione generale per l’evoluzione della situazione e del tuo desiderio di contribuire alla risoluzione di tutte le questioni controverse, inclusa la crisi che sta accadendo oggi in Ucraina”, ha detto Putin.

In merito alle relazioni bilaterali tra Russia ed Emirati, Putin ha affermato che “si stanno sviluppando con molto successo”. Infatti, come indicato da Putin, nel 2021 la crescita dei volumi degli scambi (prima della crisi in Ucraina) è stata del 65 per cento e quest’anno, nonostante tutte le difficoltĂ , tale tendenza è proseguita, segnando un +17 per cento. Putin ha anche affrontato il ruolo della Russia e degli Emirati all’interno dell’alleanza Opec+ che riunisce gli Stati membri dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello guidati da Mosca. L’Opec+ ha annunciato lo scorso 5 ottobre il taglio della produzione per il mese di novembre di circa 2 milioni di barili al giorno, suscitando forti critiche da parte degli Stati Uniti che invece avevano fatto pressioni sull’Arabia Saudita, primo produttore Opec, ad aumentare le forniture per far fronte alla crisi energetica derivata dalla guerra tra Russia e Ucraina e per impedire alla Russia un aumento delle proprie entrate grazie all’aumento delle quotazioni petrolifere. “Stiamo lavorando attivamente nell’ambito dell’Opec+. Le nostre azioni e le nostre decisioni non sono dirette contro nessuno e lavoreremo in modo da non creare problemi a nessuno”, ha dichiarato Putin. “La nostra attivitĂ mira a creare stabilitĂ nei mercati energetici globali”, ha affermato il presidente russo, sottolineando che la necessitĂ di raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta petrolifera. “Rispondiamo sempre alle esigenze di mercato e cerchiamo di farlo in modo appropriato alla luce degli eventi attuali”, ha affermato il leader russo.

Da parte sua, lo sceicco Mohammed bin Zayed ha espresso il suo apprezzamento per l’incontro con l’omologo russo, ricordando che l’ultimo incontro bilaterale è avvenuto il 15 ottobre del 2019 ad Abu Dhabi. “Nonostante la pandemia di Covid-19 abbiamo raddoppiato il volume degli scambi commerciali bilaterali da 2,5 a 5 miliardi di dollari, e il numero di turisti russi è salito a mezzo milione”, ha affermato il presidente emiratino. Il presidente ed emiro di Abu Dhabi ha inoltre ricordato l’apertura della prima scuola russa negli Emirati Arabi Uniti che ha iniziato le sue attivitĂ lo scorso 14 settembre. Al Nahyan ha inoltre rivelato che al momento negli Emirati operano circa 4.000 aziende russe. “Tutto questo rafforza il ponte che abbiamo costruito insieme. Crediamo che nei prossimi anni raddoppieremo tutti questi numeri”, ha affermato il presidente emiratino.

La visita di Al Nahyan a San Pietroburgo giunge mentre si moltiplicano i tentativi di mediazione per porre fine alla guerra in Ucraina. Come sottolineato dal ministero degli Affari esteri emiratino, la visita del presidente Al Nahyan ha lo scopo di sostenere il raggiungimento di “soluzioni politiche efficaci” alla crisi in Ucraina. Il ministero degli Esteri ha osservato che gli Emirati sono “pienamente preparati a sostenere gli sforzi volti a creare una soluzione politica alla crisi in Ucraina”. Tale posizione è stata espressa anche dal consigliere diplomatico della presidenza emiratina ed ex ministro di Stato agli Affari esteri, Anwar al Gargash. In un messaggio sul suo profilo Twitter pubblicato questa mattina Al Garghash ha affermato: “La visita rientra nell’ambito delle nostre opzioni sovrane indipendenti, nonostante ciò, l’escalation della guerra in Ucraina richiede una soluzione urgente attraverso la diplomazia, il dialogo e il rispetto delle regole e dei principi del diritto internazionale”.

Gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati del Golfo richiedono una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina e dall’inizio dell’invasione russa lo scorso 24 febbraio hanno evitato critiche dirette a Mosca alla luce dei profondi rapporti economici sviluppati negli ultimi anni e dell’alleanza nel settore petrolifero nata per superare la crisi di iper-offerta sopraggiunta con la pandemia di Covid-19. Quella di oggi è la quarta visita all’estero del presidente emiratino da quando è entrato in carica lo scorso maggio a seguito del decesso del fratello Khalifa. A luglio, il capo dello Stato emiratino si è recato in Arabia Saudita dove ha partecipato all’incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo. Sempre a luglio, Mohammed bin Zayed al Nahyan si è recato in visita in Francia, in quella che è stata la sua prima missione al di fuori della regione del Golfo. Ieri, il presidente emiratino ha fatto invece tappa in Serbia dove ha incontrato l’omologo Aleksandar Vucic.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram