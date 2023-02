Ruby ter, Casini: “No alla commissione d’inchiesta, oggi c’è bisogno di pacificazione”

Le commissioni d’inchiesta “meno se ne fanno meglio è, perché diventano per lo più casse di risonanza di polemiche basate sul risentimento e sull’odio. La commissione d’inchiesta dopo il Ruby-ter acuirebbe le ferite anziché rimarginarle, mentre oggi c’è bisogno di pacificazione”. Lo afferma il senatore del Partito democratico Pier Ferdinando Casini in un’intervista al “Corriere della Sera” commentando l’assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter. “La prima cosa da non fare mai è criminalizzare gli avversari. Perciò mi auguro che oggi tutte le forze politiche siano contente dell’assoluzione di Berlusconi. Io gli ho telefonato: la politica basata sull’odio e sulla delegittimazione giudiziaria è una delle cause più grandi della malattia italiana”. “Anche se” continua Casini “consiglio di non passare dalla demonizzazione alla santificazione. Ci vuole senso della misura. E occorre sempre tenere distinte la responsabilità politica da quella penale. Il giudice non deve mai esprimere nel suo lavoro le opinioni morali o i giudizi personali che ha di un leader politico. Lo può fare da semplice cittadino quando va a votare. Io per esempio contrastai fortemente la politica di Matteo Salvini sull’immigrazione quando era ministro dell’Interno. Ma fui anche l’unico del centrosinistra a votare in Parlamento in suo favore sul tema dell’autorizzazione a procedere. Abbiamo accettato per anni questa supplenza della magistratura, ma è una degenerazione gravissima. E credo che questo dovrebbe essere il pensiero di tutte le forze politiche, anche se maliziosamente temo non sia così”, conclude Casini.

