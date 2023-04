Rottura con Italia viva, Calenda esclude ripensamenti: “Si è logorato il rapporto di fiducia”

"Questo partito non è nato perché Renzi non l'ha voluto"

“Escludo la possibilità di ripensamenti” nella rottura con Italia viva, “c’è stato un logorio del rapporto di fiducia”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di “Otto e mezzo”, su La7. “Ieri – ha spiegato – avevamo l’ultima riunione per provare a chiudere il documento. Eravamo tutti riuniti ma la Boschi dopo mezz’ora non arrivava e intanto uscivano sue agenzie in cui diceva che sono il peggio dell’universo. Quando è arrivata ha detto ‘io sono una parlamentare e posso dire quello che voglio’ e io le ho risposto ‘figuriamoci, ma ci sono dati di fatto e chiacchiere da bar’. Il dato di fatto è che ieri è stato presentato un documento a cui è stato detto di no. Fine”.

Perché il partito non è nato

Secondo il leader centrista “questo partito non è nato perché uno dei contraenti non l’ha fatto. E io vado in televisione a spiegare al mio elettorato perché è successo, come è doveroso fare”. “È caduta una promessa elettorale e io ho l’obbligo morale di spiegare”, ha proseguito. “La mia autocritica – ha spiegato ancora Calenda – è che io ci ho creduto perché ho pensato che una persona che aveva tante cose da fare non aveva il tempo per fare anche il segretario di partito”. “L’anno scorso Renzi ha guadagnato oltre due milioni di euro girando per il mondo e facendo il conferenziere per l’Arabia saudita, non pensavo avesse tempo”, ha concluso.

L’attacco alle attività di Renzi

“L’accordo che ho proposto a Renzi prevedeva l’impossibilità di fare il lobbista se si ricopre un ruolo pubblico”, ha specificato Calenda. “Mentre eravamo alleati – ha proseguito – ho sempre detto che non ero d’accordo ma che poteva fare quello che voleva finché non saremmo stati insieme nel partito unico”. “Ho sempre detto e confermo che non condivido e sono pronto a votare una legge che vieti di fare lobbying se si siede nelle istituzioni nazionali e internazionali”, ha concluso.

