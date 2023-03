Rossetti (Open Fiber) a “Nova”: guardiamo con interesse l’offerta di Cassa depositi e prestiti a Tim

Open Fiber è attualmente “spettatore interessato” rispetto all’offerta di Cassa depositi e prestiti a Tim sulla rete unica. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Open Fiber, Mario Rossetti, parlando con “Agenzia Nova” a margine del Festival euromediterraneo dell’economia (Feuromed) a Napoli. “Sono i nostri azionisti che hanno fatto l’offerta, sicuramente siamo spettatori interessati, ma non più di questo”, allo stato attuale.

L’Italia – ha continuato – è attualmente al settimo posto in Europa per la copertura nelle reti ad alta velocità. Quando Open Fiber ha iniziato le attività l’Italia “era oltre il 25mo posto in Europa per connettività, oggi siamo settimi”, ha evidenziato Rossetti. “In Italia manca la tv via cavo, che è uno dei grandi fattori di connessione nel resto d’Europa. Oggi noi abbiamo una copertura nelle reti ad alta velocità del 44 per cento e questo significa che l’Italia è settima in Europa, quindi ha recuperato molte delle posizioni di ritardo che aveva”, ha osservato Rossetti. “Questo è in gran parte dovuto agli oltre 6 miliardi di investimento che Open Fiber ha fatto negli ultimi cinque-sei anni”, ha aggiunto.







Rossetti ha poi parlato di digitalizzazione: non solo costruzione di infrastrutture, ma anche il loro utilizzo da parte dei consumatori, delle persone fisiche. “Oggi in Italia abbiamo tecnologia ftth (acronimo dell’inglese Fiber to the home, “fibra a domicilio”) solo per 3,5 milioni di utenti, a fronte di un’infrastruttura disponibile che supera largamente i dieci milioni di unità immobiliari”, ha aggiunto. Di conseguenza, “a proposito di pianificazione e di politica industriale, per arrivare a una digitalizzazione vera, bisogna ragionare in modo organizzato, strutturato e ordinato, affinché ci si arrivi nel tempo”. Rossetti, per digitalizzazione vera intende infatti che “tutto il Paese, ossia 20 milioni di linee telefoniche” debba migrare dal rame alla fibra ottica, mentre “ancora 15 milioni di linee telefoniche usano ancora vecchie tecnologie”. “Cambiare tecnologia, dal rame alla fibra”, ha aggiunto, “ significa entrare nelle case degli italiani per mettere una borchia ottica e per questo ci vogliono anni di lavoro”. Quindi, secondo Rossetti, “bisogna partire ora per arrivare nel 2030-2031 a questo obiettivo di politica industriale” che riguarda tutto il Paese, ma in particolare il Sud, dove “il divario digitale è più alto”.

