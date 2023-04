Romania, Iohannis riceve oggi il cancelliere tedesco Scholz e la presidente moldava Sandu

Il presidente romeno, Klaus Iohannis, riceve oggi al Palazzo Cotroceni il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Inoltre, il capo dello Stato ospiterà un incontro trilaterale cui parteciperà anche la presidente della Moldova, Maia Sandu. Lo riferisce l’amministrazione presidenziale romena con un comunicato, secondo cui i colloquio fra Iohannis e Scholz si concentreranno sullo sviluppo della cooperazione bilaterale e sul dinamismo degli scambi economici e degli investimenti, tenendo conto del fatto che la Germania è il partner commerciale più importante della Romania e il secondo investitore nell’economia nazionale. Allo stesso tempo, l’obiettivo sarà quello di garantire uno stretto coordinamento all’interno dell’Ue e della Nato. I due leader avranno uno scambio di opinioni su temi di attualità, tra cui il processo di adesione della Romania all’area Schengen, le misure a sostegno dell’Ucraina e della Moldova, la garanzia della competitività dell’economia europea, la sicurezza energetica, il cambiamento climatico e la transizione verde. Iohannis e Scholz discuteranno anche della situazione di sicurezza generata dall’aggressione militare della Federazione Russa contro l’Ucraina, alla luce dei recenti sviluppi, della cooperazione per il sostegno multidimensionale dell’Ucraina, dell’aiuto ai rifugiati, dell’agevolazione del transito del grano ucraino verso i mercati globali, oltre a sostenere il percorso europeo di Kiev.

I due leader discuteranno anche della cooperazione nel campo della difesa al fine di rafforzare la posizione di deterrenza sul fianco orientale dell’Alleanza e rafforzare la sicurezza della regione del Mar Nero. Inoltre, il Scholz sarà ricevuto con gli onori militari dal primo ministro della Romania, Nicolae Ciuca. Scholz avrà un colloquio anche con il presidente della Camera dei deputati, Marcel Ciolacu, e incontrerà i rappresentanti della minoranza tedesca in Romania. “La visita del cancelliere federale Olaf Scholz sottolinea la notevole importanza delle nostre relazioni bilaterali con la Romania, che sono più strette e affidabili che mai. Attraverso questa visita, insieme ai nostri partner rumeni, inviamo un importante segnale di unità europea, soprattutto in questi tempi difficili della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Oltre a una serie di argomenti bilaterali, le discussioni si concentreranno sul sostegno e la solidarietà con l’Ucraina e la Moldova. Vorrei ringraziare la Romania, nostro partner e caro amico, per il suo sostegno e la disponibilità ad aiutare l’Ucraina e la Moldova”, ha dichiarato l’ambasciatore tedesco in Romania, Peer Gebauer.