Roma: un presepe per i migranti in piazza San Pietro, l’opera di Harry Greb

I protagonist della natività indossano giubbotti salvagenti e l'opera ha come titolo "Holy Night. Welcome to Europe"

Un’installazione artistica di Harry Greb è stata collocata nella notte in piazza San Pietro a Roma. I protagonist della natività indossano giubbotti salvagenti e l’opera ha come titolo “Holy Night. Welcome to Europe”. Con piazza San Pietro sullo sfondo, a pochi giorni dal Natale, la notte santa diventa, nelle intenzioni dell’artista, il simbolo della drammatica realtà dei migranti, dei rifugiati, dei richiedenti asilo e di tutti coloro chefuggono da guerre, persecuzioni e violenze che si perpetrano nei loro Paesi. “Cercano speranza, solidarietà, fratellanza e diritti, spesso trovano solo ostacoli a causa di una politica discriminatoria. Vengono trattati, non come esseri umani ma, come un problema da evitare, cme qualcosa che non ci riguarda. È davvero svilente per l’Europa, culla della civiltà. Vorrei che si riflettesse su questo. È talmente evidente che riguarda ognuno di noi”, spiega l’artista Harry Greb.

