Roma: tangenti per 3 milioni sugli appalti culturali, chiuse le indagini su corruzione al Miur

La cultura e le mazzette andavano di pari passo e avrebbero generato un tornaconto di tre milioni di euro per l’ex capo del dipartimento del Ministero dell’istruzione, Giovanna Boda. Secondo la procura di Roma, nel giro di corruzione emerso su alcuni appalti del Miur, le tangenti passavano nelle tante fatture, per milioni di euro, pagate dal ministero all’Istituto di Ortofonologia, a Edizioni scientifiche Ma.Gi., alla fondazione Minori informazione tutela educazione (Mite) e alla società Com.E. – Comunicazione & Editoria srl. Si tratta di enti aggiudicatari – tra gennaio 2018 e il 13 aprile 2021 – di affidamenti di progetti da parte di istituti scolastici per 23.537.377 euro. Aggiudicazioni di bandi che, secondo la procura di Roma, sarebbero stati affidati grazie al forte collegamento corruttivo e collusivo, tra l’allora capo del dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Miur Giovanna Boda e l’imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco, ex proprietario dell’agenzia di stampa Dire, a cui erano riconducibili tutti e tre gli enti coinvolti nell’inchiesta.

In tutto 15 persone quelle indagate, tra cui Boda e Bianchi di Castelbianco, a cui la magistratura ha notificato, in questi giorni, l’avviso di chiusura delle indagini riconoscendo come parti offese il ministero dell’Istruzione, la presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate. Il passo successivo, scaduti i 20 giorni entro i quali le parti interessate potranno fornire le loro controdeduzioni o chiedere di essere ascoltati, sarà quello della procura: i magistrati decideranno se chiedere il rinvio a giudizio o il proscioglimento. La cronaca della vicenda racconta di un tentativo di suicidio, il 14 aprile del 2021, quando Giovanna Boda, informata dal suo avvocato dell’inchiesta in corso, si lanciò dalla finestra dell’ufficio del legale riportando ferite gravissime. Un gesto che, ovviamente, non rallentò le indagini che coinvolgevano anche collaboratori di entrambi i due principali indagati.

Collaboratori che, secondo la procura, facevano da tramite nella consegna delle regalie, in cambio delle quali l’imprenditore aveva un trattamento agevolato nei confronti dei concorrenti, riuscendo accaparrarsi i progetti scolastici finanziati dalla legge 440 del 18 settembre 1997 “Istruzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa per gli interventi perequativi”. Boda, oltre ai tentativi di frazionare i bandi per effettuare affidamenti diretti alle società riconducibili a Bianchi di Castelbianco, almeno in un caso avrebbe anche inviato, dieci giorni prima della pubblicazione del bando, la bozza del testo per il finanziamento di progetti scolastici per il contrasto della povertà educativa. Anzi, in quei dieci giorni avrebbe anche provveduto, sempre secondo gli inquirenti, a modificare la stessa bozza, secondo le indicazioni di Bianchi di Castelbianco aumentando il tetto massimo di spesa.

La vicinanza tra i due era tale che l’editore partecipava alle riunioni ministeriali del 16 marzo e 7 aprile 2021 demandando proprio a lui, “il compito di ripartire i finanziamenti alle scuole con la fattura assegnata a suo vantaggio di una quota parte pari a 8 milioni del finanziamento annuo di 61.944.000 euro”. Una attività marcatamente a favore dell’imprenditore, quella che secondo la procura capitolina, era svolta da Boda che sarebbe arrivata con una propria nota del 23 dicembre 2020 novembre, a dirottare all’istituto comprensivo Regina Elena di Roma permettendone l’assegnazione alle società di Bianchi di Castelbianco, 1,9 milioni di euro inizialmente destinati all’Ipsseoa “Costaggini” di Rieti per garantire la continuità didattica vista l’emergenza Covid.

Tra i favori concessi dalla ex capo del dipartimento del Miur all’imprenditore c’erano anche suoi interventi per l’ottenimento di incarichi in Puglia e per il pagamento di fatture arretrate da parte di istituti scolastici. Per contro, le indagini svolte dalla Guardia di finanza, avrebbero accertato il tornaconto riscosso da Boda. Ci sarebbero, infatti, consegne di somme di danaro per 50 mila euro dal 18 gennaio 2016 al 28 agosto 2019; i 6 mila euro bonificati nell’agosto del 2016 da uno dei mediatori con la finta causale “pro bambini autistici”. Secondo gli inquirenti Bianchi di Castelbianco si è fatto anche carico dei 27 mila euro per l’affitto di un appartamento a Roma destinato ai genitori di Boda, il pagamento della collaboratrice domestica (17.500 euro) dal 2018 al 2021 e, per lo stesso periodo, anche dell’autista (104.980 euro) e del noleggio di una Mercedes (47.515 euro).

Boda aveva a disposizione anche una carta prepagata intestata all’imprenditore con la quale aveva fatto spese per 38.756 mila euro. C’erano poi altre compere per oltre 377 mila euro per servizio di autista per la stessa Boda e i familiari, e oltre 50 mila euro in viaggi. Queste, secondo gli inquirenti, sarebbero solo una parte delle regalie ottenute: si aggiungono alle molte altre promesse, per un valore calcolato intorno ai 3 milioni ottenute dalla ex dirigente ministeriale. Sulla vicenda la procura ha indagato per quasi due anni e, in questi giorni, sta tirando le somme del lavoro investigativo svolto.

