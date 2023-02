Roma si mobilita per la pace in Ucraina, oggi più manifestazioni in città e una fiaccolata

Il popolo della pace torna in piazza oggi a Roma, come in questi giorni in molte altre città italiane, per mobilitarsi contro la guerra in Ucraina, a un anno dall’inizio del conflitto. Coordinatrice dell’iniziativa è Europe for peace, rete che raccoglie centinaia di organismi della società civile. Nella Capitale l’appuntamento è alle ore 17:00, presso Largo Corrado Ricci, dove è prevista la partenza di una fiaccolata che al grido di “stop alla guerra” arriverà in piazza del Campidoglio.

Prevista la presenza del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, e del fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi. Tra le adesioni raccolte quella della Cgil di Roma e del Lazio. “Aderiamo con convinzione alla fiaccolata per la pace promossa dalla coalizione Europe for peace, in programma per sabato 25 febbraio, alle ore 17:00, presso Largo Corrado Ricci e che confluirà in piazza del Campidoglio”, si legge, in una nota. “Nel primo anniversario dell’invasione russa del 24 febbraio 2022, un’ingiustificabile violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale – continua la nota – occorrono negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica, in solidarietà con il popolo ucraino e le vittime di tutte le guerre”.

“La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno. Bisogna arrivare al più presto a un cessate il fuoco, a misure concrete che portino al disarmo nucleare. Sabato 25 febbraio il mondo del lavoro sarà in piazza per dire: basta armi, basta orrore, basta morte”, conclude la nota della Cgil di Roma e del Lazio. Quella del centro storico non è l’unica iniziativa in programma. Un altro corteo per la pace sfilerà per le vie del quartiere Centocelle da piazza San Felice da Cantalice, davanti alla chiesa, con ritrovo ore 15:00 e partenza ore 15:30. Arrivo previsto ore 17:00 a piazzale delle Gardenie, davanti alla chiesa della Sacra Famiglia. L’iniziativa promossa da: Anpi Municipio V (sezioni “Giordano Sangalli” – Centocelle; “Giorgio Marincola” – Pigneto Torpignattara; “Rosario Bentivegna” – Villa Gordiani), Parrocchie di San Felice da Cantalice e San Ireneo, Europe for Peace. Sempre oggi in programma il convegno, promosso da Anpi, “A che ora è la pace?” alle ore 17:00 presso Palazzo Rospigliosi. Intervengono: Alberto Iacovacci-Direttivo Anpi Zagarolo; Barbara Gallo-Responsabile relazioni internazionali Archivio Disarmo; Agnese Rossi-Redazione Limes; Albino Amodio-Anpi Nazionale.

