Roma: il capo di Gabinetto del sindaco Gualtieri si dimette dopo la lite finita con le minacce

Si è dimesso questa mattina Albino Ruberti, capo gabinetto del sindaco Gualtieri dopo una violenta lite finita a minacce e ripresa con un telefonino da un balcone di Frosinone. Tra i presenti Francesco De Angelis, ex assessore regionale e già europarlamentare del Pd e Sara Battisti consigliera regionale Pd legata sentimentalmente a Ruberti. La scena, ripresa con un telefonino da un balcone e divulgata da il quotidiano “Il Foglio” mostra Ruberti inveire contro De Angelis. Frasi come “Mo te dico che m’ha detto tu’ fratello a tavola: Me te compro. A me te compri?”, urla Ruberti. “Deve venire qui a chiedermi in ginocchio pietà. Cinque minuti je do. Vi sparo. T’ammazzo. Cinque minuti qui in ginocchio tutti e due”, prosegue.

Questa mattina dopo la divulgazione del video Albino Ruberti ha comunicato la sua volontà di dimettersi, scrivendo al sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “In merito al video pubblicato nella serata di ieri dal quotidiano ‘Il Foglio’, confermo che quanto avvenuto trattasi di un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale”, scrive Ruberti. “Ho reagito con durezza alla frase ‘mi ti compro’, che pur non costituendo in sé una concreta proposta corruttiva, mi ha portato a chiedere, con foga sicuramente eccessiva e termini inappropriati, di ritirarla immediatamente perché l’ho considerata lesiva della mia onorabilità”.

Dure le reazioni degli esponenti politici dei partiti che non hanno tardato ad arrivare. “Le frasi pronunciate dal capo di Gabinetto del sindaco Gualtieri, Albino Ruberti, sono inaccettabili”, ha dichiarato in una nota la lista Civica Calenda. “Benvenuti nell’oasi felice del Pd di Roma e Lazio: Ruberti che minaccia di sparare e ammazzare”, ha proseguito il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara. “L’incarnazione dei motivi per cui non abbiamo mai voluto avere a che fare con loro a Roma”, ha aggiunto. Per il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti: “Le scuse non bastano. Le dimissioni non bastano. Simili personaggi con la cosa pubblica non dovrebbero avere niente a che fare”.

Parole dure anche dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Laura Corrotti. “Il ‘caso Ruberti’ svela il vero volto del Pd laziale – ha concluso Corrotti – perso tra faide locali per la gestione del potere e personaggi a dir poco discutibili buoni per tutte le stagioni”. Intanto in mattinata è arrivata anche la mail di De Angelis che annuncia il ritiro della sua candidatura alla Camera per le politiche del prossimo 25 settembre.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram