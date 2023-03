Roma: ok del Municipio IV allo stadio a Pietralata, ora l’atto in Assemblea capitolina

Parere favorevole del Municipio Roma IV alla delibera della giunta capitolina che dichiara il pubblico interesse per la realizzazione dello stadio dell’As Roma a Pietralata. Il documento è stato accolto dal parlamentino di via Tiburtina a maggioranza con alcune osservazioni. Sono stati 16 i voti favorevoli (Pd e centrosinistra), 2 quelli contrari (M5s) e 7 gli astenuti (Lega e Fd’I). Le principali prescrizioni sul progetto riguardano i parcheggi, ritenuti insufficienti per la capienza stimata in circa 65 mila persone, i possibili problemi di viabilità che si riverserebbero nel quadrante e la vicinanza della struttura con l’ospedale Sandro Pertini.

A oggi lo studio di fattibilità per lo stadio di Pietralata “non presenta delle condizioni che ci rendono ottimisti ma so che l’As Roma sta studiando le nostre osservazioni e so che ci fornirà delle soluzioni”, ha detto il presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti. “È su questa convinzione che noi oggi votiamo. Nel corso di questi mesi ho sempre espresso parere favorevole perché un investimento di 600 milioni di euro non capita tutti i giorni in questo territorio – ha aggiunto -. I problemi principali ce li abbiamo tutti molto chiari, e sono in primis i posti auto, la viabilità e l’ingresso all’ospedale Pertini. Da oggi le nostre osservazioni saranno motivo per battere i pugni nei tavoli preposti. Noi ce la stiamo mettendo tutta, adesso tocca alla As Roma”.

La delibera torna quindi in Campidoglio e dovrà passare l’esame dell’Assemblea capitona. Nelle prossime settimane è atteso il voto in Aula Giulio Cesare, dopodiché si entrerà nella fase operativa del progetto con l’apertura della conferenza dei servizi decisoria e la valutazione di impatto ambientale (Via) che sarà gestita dalla Regione Lazio. I rappresentati del territorio hanno chiesto di essere coinvolti in tutte le fasi della discussione. In particolare la consigliera Carla Corciulo di Sinistra civica ecologista, ha fatto sapere di essere pronta a incatenarsi in Campidoglio se il confronto pubblico non darà ascolto alla cittadinanza. “Il compito del Municipio è quello di far valere l’elenco delle criticità che abbiamo esposto, è importante l’interlocuzione con il nostro Municipio e noi questa cosa la pretendiamo”, ha spiegato nel corso del suo intervento. Anche le opposizioni, in linea di massima, si sono dette favorevoli al progetto di uno stadio per la città, ma hanno chiesto in alcuni casi di sondare la disponbilità di altre aree o di eliminare l’impatto negativo sulla cittadinanza.

