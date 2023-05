Roma, ok dall’aula Giulio Cesare al nuovo regolamento per i mercati: 13 mila licenze coinvolte

Via libera con voto unanime dall’Aula Giulio Cesare al nuovo regolamento che disciplina il commercio su area pubblica a Roma. Sono coinvolte nel provvedimento 13 mila licenze che vanno dai mercati rionali a quelli su strada, dalle edicole ai fiorai, dalle bancarelle alle fiere temporanee. Il provvedimento recepisce il Testo unico del commercio (Tuc) della Regione Lazio del 2019. Tra le novità principali il divieto di appendere merce ai gazebo ovunque in tutto il centro storico e quando la bancarella è posizionata di fronte ad altri esercizi commerciali nel resto della città. Inoltre viene inserito un sistema informatico, che permetterà agli operatori delle bancarelle a rotazione di effettuare i cambi turno senza passare obbligatoriamente per le associazioni di categoria.

“Roma ha bisogno di una visione che riconosca un ruolo al servizio che viene giornalmente fornito dagli operatori, sia ai cittadini sia a i turisti: dalle edicole ai mercati, dagli ambulanti ai fiorai, un tessuto economico importante per la città e che occupa migliaia di persone quotidianamente”, ha detto l’assessora al Commercio di Roma Monica Lucarelli. “Abbiamo bisogno di dare maggior decoro alle nostre strade, di creare un banco-tipo e c’è bisogno di politiche di sviluppo economico per i mercati continuando a dare servizi che siano sempre migliori e innovativi. È un lavoro enorme che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi”, ha aggiunto.

A Roma ci sono 13 mila imprese del commercio su area pubblica: il 50 per cento di queste è concentrato nei due Municipi del centro storico, I e II, il restante 50 per cento è distribuito negli altri tredici municipi. Il 95 per cento delle imprese amministrativamente è gestito dai Municipi e pertanto sarà necessario riorganizzare il personale, in futuro, per rafforzare i Municipi che hanno più licenze da gestire. È uno dei passi successivi all’approvazione del regolamento illustrato d presidente della commissione Commercio di Roma, Andrea Alemanni del Pd. “In questi anni si è dibattuto sul tema considerando spesso alcune categorie e dimenticandone altre, il commercio su area pubblica va dal mercato all’edicola al posteggio a rotazione e a una fiera temporaneamente autorizzata”, ha spiegato Alemanni.

“Roma ha un primato in Italia sul commercio su area pubblica, Roma autorizza alcune fattispecie che la rendono unica e diversa dalle altre perché ha un tessuto urbano e condizioni climatiche che ne consentono l’esercizio in modo diverso da altre città – ha proseguito Alemanni -. I Municipi hanno in capo il controllo del 95 per cento delle attività di commercio su area pubblica. Stiamo parlando di circa 13 mila autorizzazioni nella città, numeri molto importanti. Al loro interno circa il 95 per cento è in capo alle amministrazioni municipali. Le responsabilità non sono equamente ripartite perché ci sono due Municipi che da soli hanno almeno il 50 per cento delle attività del commercio su area pubblica, e gli altri tredici che si dividono il restante 50 per cento. Questo fa capire che un’amministrazione seria deve farsi carico di fornire ai Municipi personale e competenze adeguate. Questo ci fa capire che il numero di funzionari deve essere più alto per i Municipi che gestiscono più licenze e che quindi questa è una materia interdisciplinare che passa per il decentramento, le politiche del personale e l’organizzazione della polizia locale”.

