Roma: muore a 103 anni Mario Fiorentini, il partigiano più decorato d’Italia

Si è spento nella notte, a 103 anni, il partigiano Mario Fiorentini noto con il nome di Giovanni. A dare l’annuncio è stata l’Anpi provinciale di Roma che “con grande dolore” ha informato della morte di “un grande uomo, un grande amico, un grande esempio: Mario Fiorentini, il partigiano più decorato d’Italia, il grande matematico”. Fiorentini, pluridecorato, comandò il Gruppo di azione patriottica (Gap) Antonio Gramsci, operante nel centro di Roma, che durante i nove mesi di occupazione nazista della Capitale sbaragliò, con le sue compagne e i suoi compagni, tre battaglioni nemici in pieno centro in pieno giorno, conquistando al mondo l’ammirazione per il combattente italiano e per la Resistenza antifascista italiana. Fiorentini è ricordato dall’Associazione nazionale partigiani italiani come l’uomo delle quattro evasioni da quattro carceri nazifasciste; e dopo la Liberazione di Roma fu decorato dagli alleati. Da scienziato autodidatta fu professore nei licei della periferia romana lasciando anche lì tanti ricordi della sua potente e straordinaria umanità, e quindi professore universitario: innovò la matematica e la geometria, non è più tra noi. “Fu sempre a fianco della sua Lucia, la valorosa partigiana che fu sua moglie, che conobbe durante la Resistenza e che restò la donna della sua vita. Alla figlia Claudia e al nipote Suriel, che gli sono stati accanto fino alla fine donandogli serenità, va il nostro grande affettuoso abbraccio”, ricordano dall’Anpi Roma. Numerosi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.

“Il nostro Paese perde un simbolo della Resistenza. Ci mancheranno la sua forza e la capacità, nella sua vita, di essere un esempio per le nuove generazioni”, ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Siamo qui oggi, liberi grazie a persone come Mario. Ce lo ricordava sempre con una passione mai spenta e ci mancherà”, ha aggiunto. “Simbolo della Resistenza antifascista italiana. Da partigiano si distinse a Roma nella lotta contro il nazifascismo. Ci lascia un grande esempio di coraggio e umanità. Condoglianze alla famiglia e vicinanza ad Anpi”, le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Un pensiero in sua memoria è arrivato anche dall’eurodeputato dei Socialisti e democratici, Massimiliano Smeriglio: “Ci lascia un combattente vero, eroe italiano e romano della Resistenza antifascista. Se ne va un partigiano coraggioso che nel periodo dell’occupazione nazifascista a Roma seppe distinguersi per la potenza delle sue azioni. Mario Fiorentini è stato un uomo che ha speso tutta la propria vita per l’ideale della giustizia qui in questo mondo: da partigiano prima e da professore nei licei della periferia di Roma poi. Un uomo giusto, un combattente pieno di umanità. Ci mancherà questa sua forza. Il mio abbraccio più grande alla figlia Claudia e al nipote Suriel e a tutta la comunità dell’Anpi”. Per il segretario romano del Pd, Andrea Casu: “Non dimenticheremo mai Mario Fiorentini, comandante Gap, simbolo della resistenza antifascista. Oggi ritrova l’amata Lucia Ottobrini dopo una vita lunga e piena spesa portando sempre nel cuore libertá e onestà”.

