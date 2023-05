Roma, l’auto nuova diventa un lusso: il 75 per cento dei residenti è costretto a scegliere l’usato

Mentre a Roma si discute di restrizioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti nella Zona a traffico limitato Fascia verde, l’automobile nuova – ed ecologica – per i romani sta diventando un lusso. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, visionati da “Agenzia Nova”, nel 2022 il 75,26 per cento dei residenti a Roma e provincia ha optato per l’acquisto di un usato. E se è vero che il governo italiano per il 2023 ha messo a disposizione un totale di 630 milioni per incentivare l’acquisto di veicoli meno inquinanti, i cittadini prediligono l’acquisto di automobili di seconda mano. A Roma e provincia lo scorso anno le vendite di automobili sono state 430.688. Di queste 106.562 hanno coinvolto il mercato del nuovo mentre i passaggi di proprietà sull’usato sono stati 324.126, ovvero il 75,26 per cento del totale.

A incidere sulla scelta da un lato c’è sicuramente la crisi dei consumi. Le restrizioni della pandemia e i rincari dovuti alla guerra in Ucraina, secondo la Cgil di Roma e Lazio, hanno eroso il potere di acquisto delle famiglie laziali riducendo di circa il 15 per cento la loro capacità di spesa. Inoltre gli ultimi dati Istat sull’occupazione collocano il Lazio tra le regioni in Italia che ancora non ha recuperato i livelli pre pandemia. E così, nell’ottica di dare una risposta alla crisi economica e di traghettare il Paese verso la transizione ecologica, il governo ha stanziato per il 2023 complessivamente 630 milioni di euro per l’acquisto di auto, moto e veicoli commerciali non inquinanti.

Per comprare un’auto di nuova immatricolazione è possibile usufruire di sconti fino a 5.000 euro per le auto elettriche: il bonus scende a 3.000 se non si ha una macchina da rottamare. Per le auto ibride plug-in gli incentivi vanno dai 4.000 euro con rottamazione ai 2.000 senza rottamazione. Infine per le auto full o mild hybrid, benzina, diesel, metano e Gpl il bonus, erogato soltanto con rottamazione del vecchio veicolo, arriva fino a 2.000 euro ma, per questa categoria, i fondi sono già terminati il 6 febbraio scorso. In ogni caso la prerogativa per accedere all’incentivo è il prezzo del nuovo che deve essere tra i 35 mila e i 45 mila euro.

E così sconti alla mano la rata per un nuovo veicolo da circa 40 mila può arrivare anche a 400 euro mensili: un costo che – considerata la crisi dei consumi – sta complicando l’accesso alla proprietà di un veicolo di nuova immatricolazione. E nella Capitale è confermato dai dati sugli acquisti per il 2022 registrati dal ministero dei Trasporti.

