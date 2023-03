Si corre la maratona di Roma: vince il marocchino Allam, l’italiano Crippa in sesta posizione – foto

Si è conclusa la Maratona di Roma con la vittoria del marocchino Taoufik Allam in 2 ore 7 minuti e 43 secondi, seguito dal keniano Wilfred Kigen che ha completato il percorso in 2 ore 8 minuti e 45 secondi. È arrivato terzo il connazionale Rogers Keror che ha registrato un tempo di 2 ore 10 minuti e 50 secondi. Per l’Italia è stato l’azzurro Neka Crippa il primo che ha tagliato il traguardo in sesta posizione assoluta, con 2 ore 12 minuti e 10 secondi. Piazza d’onore per Stefano La Rosa in ottava posizione assoluta con 2 ore 18 minuti e 1 secondo. A chiudere il podio italiano è stato Alessandro Giacobazzi in nona posizione assoluta in 2 ore 22 minuti e 13 secondi. Per le donne si è aggiudicata la vittoria la keniana Betty Chepkwony in 2 ore 23 minuti e 1 secondo, seguita dall’etiope Fozya Jemal Amid con 2 ore 25 minuti e 8 secondi. Terzo posto per la connazionale Zinash Getachew con 2 ore 25 minuti e 58 secondi.

Sono accorsi in 30 mila per la gara podistica. Una grande festa cittadina, oltre che una gara atletica da 42 chilometri, che ha attraversato la Capitale toccando i punti più belli dal punto di vista archeologico e paesaggistico. Alle 8 in punto si sono levate le frecce tricolore in piazza Venezia e l’assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, ha dato il via ufficiale alla corsa competitiva. Alla linea di partenza favoriti 12 uomini e 8 donne, quasi tutti atleti africani. Tra palloncini, elmi da gladiatore, cagnolini sulle spalle, borracce e zainetti l’evento sportivo è stato occasione di incontro per persone provenienti da tutto il mondo. Tra fotografie con il cellulare, costumi bizzarri sfoggiati per l’occasione, e chi trasforma la corsa in una passeggiata tra le vie del centro sono stati due i percorsi amatoriali, di cui uno aperto a circa 500 animali domestici grazie alla “Stracanina”.

Prima partenza alle ore 8 per i maratoneti che sono stati accolti con grande calore grazie alla tradizionale esibizione del tenore Carlo Assogna che ha intonato le note dell’inno nazionale, mentre le Frecce Tricolori hanno anticipato i festeggiamenti, nelle prossime settimane, i cento anni dell’Aeronautica Militare. Tante le attrazioni lungo il percorso anche bande musicali, gruppi di danzatori, majorettes a cui, per la prima volta nella storia di una maratona, si aggiunge il lavoro di realizzazione di un murales, che è stato completato entro il passaggio dell’ultimo concorrente. Poco dopo le 10 è stato tagliato il traguardo dai vincitori e il pubblico in attesa ha esultato tra bandiere della pace e altre in rappresentanza dei diversi Paesi del mondo.

