Roma: guano, carcasse di piccioni e rischio amianto in un palazzo del Comune con 400 dipendenti

Guano e carcasse di piccioni, sporcizia, allagamenti e timori per la possibile presenza di amianto nelle canne fumarie dell’edificio. Secondo i dipendenti del dipartimento capitolino in zona Ostiense a Roma, a diciotto mesi dalla prima denuncia, la situazione in cui versa il terzo piano dell’edificio comunale è a un passo dall’emergenza sanitaria. La condizione di degrado dei locali, concentrata principalmente all’ultimo piano, per questo in disuso, preoccupa i circa 400 dipendenti che – dopo la fase di lavoro agile – ora si recano quotidianamente negli uffici dipartimentali dell’Ambiente, delle Pari opportunitĂ e della Ragioneria. “Sono passati tre anni dalla prima lamentela e il tetto al terzo piano è ancora sfondato, piove dentro e le stanze si allagano, ci sono carcasse di uccelli morti per terra e tutto è lasciato all’abbandono”, racconta un’impiegata. “C’era stato un intervento da parte dell’Asl qualche anno fa, ma nulla è cambiato – prosegue un altro lavoratore -. Anche al secondo piano, dove ho l’ufficio, l’illuminazione è insufficiente e gli estintori vengono utilizzati per tenere aperte le porte”. Se scoppiasse un incendio i rischi sarebbero notevoli. “Inoltre – aggiunge un collega – l’impianto dei condizionatori per tutto l’edificio si trova al terzo piano, abbiamo paura ci possano essere contaminazioni. Non sono a norma le condizioni igieniche”. Il tutto tra pile di scatoloni, materiale d’archivio e oggetti elettronici accatastati sui pavimenti di altre stanze dello stesso piano.

GiĂ due richieste, una nel luglio del 2019 e l’altra nel maggio del 2021, da parte del sindacato Fp Cgil di Roma e Lazio all’Asl competente affinchĂ© verificasse le “diverse criticitĂ afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro” e “la presenza di eternit nell’edificio, a partire dalle canne fumarie e discendenti”, si legge nel documento inviato al Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spresal). Il sopralluogo è stato svolto, ma nonostante le varie richieste di accesso agli atti, nĂ© i dipendenti nĂ© il sindacato hanno mai potuto visionare il verbale redatto dagli ispettori. “Per conoscere l’esito dei sopralluoghi abbiamo presentato accesso agli atti al Municipio VIII, competente per la manutenzione del territorio, e all’ex dipartimento Ambiente e all’ufficio Spreasal della Asl. I primi due organi hanno respinto la richiesta motivandola con la non detenzione degli atti, la Asl ha prima differito l’accesso e successivamente ha respinto la richiesta poichĂ© a conclusione dell’attivitĂ ispettiva si è aperto un procedimento penale presso la procura di Roma”, si legge in una lettera del sindacato inviata alcuni giorni fa al sindaco Roberto Gualtieri e ad altri vertici di Palazzo Senatorio.

In attesa della risposta, in questi mesi – complici il forte caldo e i condizionatori in tilt – tra i lavoratori è montato lo sconforto, tenuto conto che giĂ nel gennaio del 2021 la gara da 850 mila euro per la manutenzione dell’edificio è andata deserta, e di nuovi bandi per il momento non se ne sente parlare tra i corridoi di Circonvallazione Ostiense 191. “Quest’inverno, non appena insediata la consiliatura, su segnalazione dei dipendenti abbiamo risolto il problema dei riscaldamenti, i quali non funzionavano”, replica il presidente della commissione capitolina Ambiente, Giammarco Palmieri. “Riguardo alle altre questioni, che sono state sollevate anche a noi, mi impegno a far fare una verifica sui climatizzatori e sulla pulizia dell’ultimo piano. Solleverò il problema alle strutture competenti, garantire la sicurezza dei lavoratori è una nostra prioritĂ ”, conclude.

In una nota – successiva all’articolo qui pubblicato – il sindacalista Rsu Cgil di Roma Capitale, Armando Morgia, chiede un intervento del sindaco Roberto Gualtieri a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dello stabile comunale di Circonvallazione Ostiense 191, il cui ultimo piano versa in gravi condizioni di degrado. Morgia spiega: “Le notizie oggi uscite sulla stampa non fanno altro che darci ragione, su quello che da tempo andiamo denunciando sulle condizioni dell’immobile di Circonvallazione Ostiense, dove sono presenti diversi dipartimenti e uffici del Comune di Roma. Controsoffitti caduti sulle teste di chi in quegli uffici lavora, infiltrazioni che necessitano durante l’inverno la presenza di secchi per evitare allagamenti, impianto di condizionamento mai aggiustato. Vogliamo inoltre sapere se in quell’edificio, ex fabbrica della manifattura tabacchi, sia presente amianto e in quali condizioni. Non è piĂą accettabile che centinaia di lavoratrici e lavoratori lavorino in ambienti che appaiono insalubri e sembrano non rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro. Abbiamo piĂą volte richiesto alle varie amministrazioni che si sono susseguite un intervento straordinario che non si è mai realizzato – prosegue il sindacalista -. Abbiamo proseguito la nostra battaglia chiedendo un intervento direttamente alle autoritĂ sanitarie che hanno svolto attivitĂ ispettiva di cui siamo in attesa di conoscere l’esito. Ci appare inoltre incomprensibile come spazi di cui l’amministrazione ha estremo bisogno, vengano prima ristrutturati e poi abbandonati, con enorme sperpero di denaro pubblico. Chiediamo al sindaco Gualtieri di intervenire immediatamente e di fare chiarezza, noi continuiamo a stare dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori, vogliamo tutelare la loro sicurezza e la loro salute. Al presidente della commissione Ambiente Palmieri, che oggi dichiara di voler intervenire – conclude – mi preme ricordare che siamo noi a tutelare lui con il nostro intervento visto che in quella sede sono presenti anche i suoi uffici”.







Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram