Roma: giornata di incontri europei per Gualtieri, dai rifiuti alle scuole arrivano i nuovi cantieri

Giornata di incontri europei per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. La mattinata si è aperta con un sopralluogo alla discarica di Malagrotta, insieme al commissario europeo all’Ambiente, Virginijus Sinkevičius, e al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Chiusa nel 2013, la discarica di Malagrotta, a ovest della Capitale, è stata per anni il più grande sito di stoccaggio dei rifiuti d’Europa. Nel 2024 partiranno i cantieri per la messa in sicurezza, che termineranno nel 2027 grazie allo stanziamento di 250 milioni di euro da parte del governo italiano, a copertura delle spese che avrebbe dovuto sostenere il gestore del sito. “Stamattina siamo stati alla discarica di Malagrotta, chiusa dal 2013, richiederà un lavoro enorme di bonifica e messa in sicurezza. Ringrazio il governo per aver stanziato 250 milioni per la messa in sicurezza. La discarica di Malagrotta va bonificata ed è un esempio di quello che non si deve più fare. I cantieri partiranno a inizio 2024 ed entro il 2027 sarà messa in sicurezza”, ha detto Gualtieri.

Poco dopo, nel primo pomeriggio, nella Sala degli Arazzi in Campidoglio, il sindaco ha siglato con la vicepresidente della Banca europea investimenti (Bei), Gelsomina Vigliotti, la lettera di presa d’atto dell’accordo tra Roma Capitale e la Bei per gli interventi del contratto istituzionale di sviluppo (Cis Roma) siglato a luglio 2022 da Roma Capitale con il governo per l’efficientamento energetico di oltre 200 edifici scolastici. “Sono contento che Roma faccia da capofila per una linea di credito da 150 milioni di euro con la Bei che ci consente di abbattere le emissioni delle scuole, un investimento positivo che ha bisogno di essere sostenuto. Sono interventi urgenti e importanti. La Bei non è abbastanza conosciuta ma è molto importante, ha un tasso più basso e consente finanziamenti a interessi vantaggiosi per gli enti che voglioni investire”, ha spiegato il sindaco. E rispetto al rientro degli interessi della linea di credito, Gualtieri ha chiarito che “sono investimenti che hanno un beneficio energetico e apportano un risparmio per le casse comunali, quindi il finanziamento può essere ripagato con il risparmio energetico”. Sulla base di questi presupposti, per il futuro, “ci piacerebbe lavorare con la Bei sull efficientemento energetico degli immobili pubblici e dei trasporti, c’è ovviamente da lavorare su orizzonte temporale ampio ma siamo sicuri che Roma ce la farà”, ha osservato Gualtieri.

Infine Gualtieri ha dato il via alla diciannovesima edizione del Foro di dialogo Italia-Spagna che quest’anno è ospitato nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Alla presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e della sua omologa spagnola, Margarita Robles, Gualtieri ha rivolto il benvenuto a tutti gli intervenuti. “Sono convinto che questi lavori saranno molto proficui e fruttuosi, la cooperazione tra Italia e Spagna è strategica e fondamentale sul piano economico ma è anche molto di più, un’amicizia fondata su un profondo senso di vicinanza e fratellanza di due popoli con legami molto antichi che ci uniscono”, ha affermato il sindaco. Gualtieri, infine, ha auspicato il sostegno della Spagna nella competizione per Expo 2030. “Per quanto riguarda Roma c’è anche l’obiettivo di Expo 2030, su cui speriamo di avere anche il sostegno della Spagna”, ha concluso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram