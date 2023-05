“Roma cura Roma”: oltre 430 interventi e 15 mila volontari per pulire città

Si è svolta ieri la seconda edizione di “Roma Cura Roma”, l’evento per pulire la città, ideato e organizzato dall’assessorato all’ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma capitale con la partecipazione di otto associazioni co-promotrici, tra cui Retake, Wwf, Plastic free e Acli. Una giornata dedicata alla cura collettiva di strade, piazze, parchi e aree verdi in tutti i municipi cui hanno aderito attraverso il portale “Roma cura Roma” che ha contato oltre 15 mila utenti attivi e circa 70 mila visualizzazioni delle pagine del sito, 323 tra associazioni di volontariato, comitati di quartiere, gruppi e singoli cittadini che hanno programmato 432 interventi. Oltre 15.000 i cittadini coinvolti. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha tenuto a ringraziare i volontari. “Grazie davvero a tutte le cittadine e i cittadini, alle associazioni, ai comitati e a tutti coloro i quali, con entusiasmo e passione, hanno volontariamente preso parte a questa seconda edizione di ‘Roma cura Roma’. Bello vedere come oltre 15 mila persone si siano mobilitate per 432 iniziative e impegnate per rendere più belli luoghi di Roma che amiamo e frequentiamo tutti i giorni”, dichiara il sindaco.

“Una bella giornata, di mobilitazione e di cura condivisa, la seconda edizione di Roma Cura Roma che ci conferma l’entusiasmo della città nel voler partecipare a rendere più belli i luoghi che viviamo tutti i giorni, i beni comuni che condividiamo – aggiunge Sabrina Alfonsi, assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale -. Tantissimi eventi, 432 iniziative per 323 associazioni/comitati/azioni di singoli cittadini, tantissime le persone coinvolte, oltre 15.000, che con l’amministrazione, il Servizio Giardini, con il sostegno di Ama e polizia locale stanno portando azioni di cura in tutti i territori. Lo abbiamo sempre detto, Roma è una città aperta e condivisa, una città partecipata che si nutre della sinergia tra cittadinanza e istituzioni“. Anche dall’assessore un ringraziamento speciale agli otto partner che quest’anno hanno costruito con noi questa giornata, Agesci, Masci, Csv Lazio, Retake Roma, Wwf Roma, Plastic Free, Fai, Acli, e a tutti gli organismi che hanno voluto organizzare azioni di cura in tutti i municipi. All’edizione di quest’anno si sono aggiunte due importanti realtà come McDonald’s e Arcaplanet, “cui va il nostro ringraziamento per l’impegno e l’entusiasmo per la cura dei beni comuni. Un grazie particolare ai Municipi, che hanno lavorato fianco a fianco con noi per la riuscita di questa giornata, e ai nostri giardinieri, al dipartimento Ambiente, alla Polizia Locale e ad Ama per l’impegno profuso”, conclude l’assessore.

