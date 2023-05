Roma: Comune e Regione al lavoro per le modifiche alla Ztl verde

Il Comune di Roma e la Regione Lazio hanno avviato un confronto su una serie di modifiche all’ampliamento della Ztl verde che vadano nel senso di una maggiore giustizia sociale. “Ma la riduzione delle emissioni inquinanti dovrà restare invariata”. Lo ha detto l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, nel corso dell’audizione che si è svolta oggi nella commissione Lavori pubblici del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Cosmo Mitrano di Forza Italia. L’assessore Patanè ha ripercorso tutta la storia del provvedimenti, che nasce “dopo due infrazioni contestate al nostro Paese dalla Ue, che per quanto riguarda il Lazio riguardano Roma e la Valle del Sacco, sul superamento dei limiti per le emissioni di Pm10 e biossido di azoto”. La Regione, nel 2022 ha approvato il Piano per la qualità dell’aria, proprio per superare le infrazioni che, nelle norme tecniche di attuazione individua i provvedimenti che Roma deve attuare. Il piano regionale, però, non prevede esplicitamente l’ampliamento della Ztl.

“Secondo il Piano regionale, le auto diesel fino a euro 4 diesel sarebbero dovute uscire dalla fascia verde già a novembre del 2022. Ma nel piano c’è anche la previsione che Roma possa avanzare proposte alternative, a parità di riduzione delle emissioni – ha spiegato l’assessore Patanè -. E’ un modello matematico, basato sull’analisi dei flussi del traffico veicolare. E quindi si è arrivati alla dilazione della scadenza temporale, ma ampliando il perimetro della fascia verde e le fasce orarie”. “Allo stato attuale – ha sottolineato l’assessore – basandoci sui dati della qualità dell’aria nel 2022 e nel 2023, possiamo presentare alla Regione delle ipotesi di modifica, per avere maggiore giustizia sociale. Un provvedimento che non sia lesivo delle fasce più deboli della popolazione, garantendo comunque la riduzione delle emissioni”.

Il presidente Mitrano ha voluto sottolineare l’importanza “del confronto istituzionale per arrivare a misure alternative”, mentre la consigliera del M5s Roberta Della Casa ha ribadito la richiesta di investimenti sul trasporto pubblico e sulla mobilità alternativa. Da parte sua Massimiliano Valeriani del Pd e Luciano Nobili dio Azione – Italia Viva hanno puntato l’attenzione sull’esigenza di un intervento del governo nazionale e hanno chiesto di “audire anche la Giunta regionale per avere un quadro completo della situazione”. L’assessore capitolino Patanè, nella sua replica, ha ricordato che “Roma non ha problemi a finanziare gli investimenti, ma sulla spesa corrente necessaria per garantire livelli adeguati di trasporto pubblico: Roma deve avere una normativa adeguata al ruolo della Capitale d’Italia, serve un netto aumento del fondo trasporti, attualmente inferiore ai chilometri che assicuriamo”.

Il consigliere Flavio Cera di Fd’I ha dichiarato che “in questi dieci anni si è fatto poco, bisogna rispettare le esigenze dei cittadini, non si può prendere un compasso e tracciare una linea sulla mappa, scaricando il peso sui romani”. Sulla stessa la collega Micol Grasselli che ha evidenziato la necessità di aumentare le risorse stanziate insieme al Piano della qualità dell’aria. Il presidente Mitrano, chiudendo l’audizione ha ribadito la necessità di “continuare il dialogo fra Regione e Comune bisogna trovare insieme alternative per raggiungere gli stessi risultati con modalità differenti”.

