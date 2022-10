Roma: circa 40 manifestanti dei comitati per la casa occupano la Regione Lazio

Prosegue l’occupazione nella sede della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo a Roma, da parte dei movimenti per il diritto all’abitare. Una quarantina di persone questa mattina sono riuscite a oltrepassare i tornelli e ad occupare l’androne del palazzo. Gli occupanti di uno dei palazzi dell’ex Ipab San Michele stanno protestando per il diritto alla casa e contro gli sgomberi. Una delegazione dei manifestanti è, in questo momento, a colloquio con il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, con l’assessore regionale alla casa, Massimiliano Valeriani, e con il capo di Gabinetto, Andrea Napoletano, per chiedere che il patrimonio venga trasferito all’Ater e che le case vengano assegnate. Intanto, i manifestanti si sono affollati al piano terra dell’edificio con tende canadesi e striscioni: “Siamo stanchi di aspettare”. Sul posto le forze dell’ordine che controllano la protesta, che resta pacifica.

Il coordinamento cittadino “Lotta per la casa” in un post su Facebook scrive: “Oggi alla Regione Lazio non si specula, oggi alla Regione Lazio si occupa: per il diritto alla casa, per il completamento dei progetti di recupero, per il rispetto dei piani di zona e contro sfratti e sgomberi, rilanciamo la lotta”. I manifestanti si sono incatenati e hanno esposto striscioni nella sede della giunta regionale. “La Regione non rispetta gli impegni sulla casa? Il Movimento per il Diritto all’Abitare la occupa”, scrive ancora il coordinamento.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram