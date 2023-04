Chevallard (Confcommercio Roma): “L’economia è in ripresa, il problema è la scarsità di manodopera”

L’economia romana è in ripresa ma resta il problema della scarsità di manodopera. Lo stato di salute delle imprese del commercio romano, a seguito della pandemia e dell’inflazione determinata dalla guerra in Ucraina “è sostanzialmente buono. C’è stata una fortissima ripresa del turismo. C’è stato un recupero anche nell’area dei servizi”. Lo ha detto il presidente della Confcommercio di Roma, Pier Andrea Chevallard, in una intervista ad “Agenzia Nova”. Sicuramente la pandemia ha lasciato l’eredità drammatica di molte chiusure di esercizi commerciali. “Lo si può notare girando per la città – ha aggiunto -. Molti alberghi tra l’altro non hanno più riaperto. Però, complessivamente, direi che trascorsi due anni, molto duri, l’economia romana sta riprendendo a crescere e a rinnovarsi, nonostante l’inflazione”. Il problema principale per le imprese del commercio romano, in questo momento storico, “è la scarsità di manodopera. Questo è un vero vincolo per la crescita delle attività legate al turismo in una città come Roma. C’è un’estrema difficoltà dei pubblici esercizi, degli alberghi a reperire manodopera”, ha spiegato Chevallard.







I fattori che incidono sulla scarsità di manodopera sono diversi. “Si tratta di lavori estremamente faticosi, impegnativi – ha spiegato ancora Chevallard -. Sono lavori che non hanno un altissimo livello di attrazione per i giovani: andare a lavorare in un ristorante, in un albergo, in un bar, ha degli orari impegnativi. Si lavora di sabato e domenica. Inoltre il blocco del degli arrivi dall’estero, da questo punto di vista, è letale, perché è più facile che per questo tipo di offerta professionale attragga personale straniero”. Accanto a questo una riflessione va fatta sulla tassazione troppo alta a carico delle imprese che assumono e che, di conseguenza, abbassa le retribuzioni dei lavoratori. Il tema è duplice. “C’è un tema di tassazione molto alta “per le imprese e c’è un tema di oneri sociali che appesantiscono il costo aziendale di un lavoratore dipendente – ha precisato il presidente di Confcommercio Roma -. Il cuneo fiscale è un tema aperto e riguarda anche la piccola impresa, non solo la grande. Una riduzione del carico degli oneri sociali sull’impresa avrebbe un impatto estremamente positivo, perché potrebbe tradursi in maggiori livelli di retribuzione a parità di costo per l’azienda”. E questo, secondo Chevallard, “potrebbe rappresentare anche una risposta alla crisi dei consumi che sta incidendo molto sul commercio al dettaglio. L’inflazione ha creato una attenzione ancora più elevata da parte dei consumatori sui prezzi. Una attenzione molto forte nell’orientarsi verso l’offerta a minor costo, e quindi la grande distribuzione, il commercio online, la distribuzione organizzata”.

Inoltre, c’è un rischio che i capitali stranieri, a seguito delle chiusure determinate dalla pandemia, possano sfavorire gli investimenti dei capitali italiani. Per Chevallard, però, “il governo sta mostrando attenzione a questo tema, per cercare di favorire gli investimenti di capitali italiani. Sono convinto che la forza di una città come Roma è data dalle sue 400 mila imprese, prevalentemente piccole, che devono essere messe nelle condizioni di operare senza tanti vincoli, con dei sistemi molto semplici di regolazione e di autorizzazione”. Ad esempio tutto il tema delle aperture esterne, dei bar, ristoranti potrebbe essere trattato “con procedure semplificate che consenta di operare più rapidamente. Bisogna permettere ai nostri operatori di poter operare in condizioni competitive, sicuramente intervenendo in modo molto più pesante”, ha aggiunto. Questo, secondo Chevallard, “dovrebbe essere un impegno chiaro delle amministrazioni a tutti i livelli, per eliminare i fenomeni di abusivismo. È insostenibile che in una città come Roma ci sia una pressione turistica così drammatica, per l’impossibilità di governare i flussi turistici”.

Per favorire la ripresa dell’economia e del commercio locale a Roma e nel Lazio, gli strumenti che possono mettere in campo le amministrazioni territoriali “sono molti ma non bisogna neanche pensare che tutto possa dipendere dagli interventi dell’amministrazione comunale o regionale, anche perché con le risorse finanziarie che hanno a disposizione possono intervenire sul piano regolatore, semplificando una serie di processi”. Il tema della raccolta dei rifiuti nel centro storico rimane aperto. “E poi servirebbero politiche di agevolazione per reinserire nel centro storico attività commerciali, anche artigianali. Questi non sono interventi drammatici dal punto di vista finanziario, ma potrebbero produrre risultati. Dall’amministrazione regionale ci aspettiamo – ha concluso – interventi per favorire un processo di innovazione, per esempio digitale, della piccola impresa”.

