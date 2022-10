Roma: ambientalisti preoccupati per laghetto di Portonaccio, interviene il Municipio V

Sono preoccupati gli ambientalisti del Forum territoriale del Parco delle Energie: gli attivisti temono che i tempi per ampliare il patrimonio naturale attorno al laghetto del quartiere Prenestino-Labicano, con accesso da viale di Portonaccio, siano troppo stretti. La competenza è regionale, ma il Municipio Roma V, è pronto a intervenire e a chiedere al Campidoglio di realizzare il percorso per l’acquisizione al demanio pubblico degli spazi, in modo da sottrarli a eventuali speculazioni. “Domani il Municipio V approverà una risoluzione consiliare, già oggetto di confronto nel territorio e in commissione Ambiente, attraverso cui chiederà alla giunta capitolina di realizzare l’acquisizione, presso il demanio pubblico, dello specchio d’acqua nel Monumento naturale Lago Ex Snia, così come definito nei mesi scorsi”, spiega Edoardo Annucci, assessore al Verde del Municipio Roma V, interpellato da “Agenzia Nova”. “Contestualmente, attraverso il provvedimento, verrà chiesto al Campidoglio di attivarsi affinché l’iter che rivede il perimetro, avviato a maggio con decreto del presidente Nicola Zingaretti, venga portato a termine, alla luce di quanto emerso in questi anni per ciò che riguarda gli aspetti ambientali dell’area”, conclude l’assessore.

La vicenda è iniziata un anno e mezzo fa. “Dopo il disboscamento, fatto dal proprietario dell’area, non ancora inclusa nel monumento naturale, attuato in maniera illecita e creando un danno ambientale, è stato avviato l’iter per ampliare l’area del Monumento naturale”, afferma Sabrina Baldacci, attivista del Forum. “In seguito – spiega Baldacci – nel maggio 2021 Zingaretti dichiarò pubblicamente il suo favore a procedere all’allargamento. Un anno dopo, il 16 giugno del 2022, è stata pubblicata la bozza del decreto, a cui è seguito un periodo di trenta giorni, durante i quali i soggetti coinvolti potevano presentare le proprie considerazioni sul progetto. Il problema – ha sottolineato l’attivista – è che in quel periodo non sono state presentate considerazioni. Il proprietario dell’area le ha presentate, ma molti giorni dopo la scadenza, ovvero il 28 luglio”. Il dato è emerso dall’interrogazione presentata dai consiglieri Marco Cacciatore di Europa verde e Marta Bonafoni della lista Civica Zingaretti il 14 ottobre scorso. I consiglieri hanno chiesto conto al presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi, quali siano le tempistiche previste per concludere l’iter di ampliamento. La Regione Lazio nei giorni scorsi ha assicurato che l’iter sarebbe proseguito.

Tuttavia gli attivisti del Forum si dicono preoccupati: “I tempi sono stretti – racconta Baldacci – nel senso che una volta che il presidente si è dimesso, se non viene convocata per tempo una commissione Ambiente, che deve produrre un parere necessario, ma non vincolante, viene meno tutto il lavoro”. Domani mattina il Forum territoriale del Parco delle Energie, per questi motivi, protesterà davanti alla sede della Regione Lazio: “Chiederemo di salire in delegazione e incontrare Zingaretti per avere conferma e garanzie, non solo a parole, ma anche con gli atti, sulla chiusura del procedimento. Stiamo parlando di un’area che ha un valore inestimabile dal punto di vista ambientale, un ecosistema complesso che in un’area urbana tra le più popolate e le più inquinate della città. Per anni si è cercato di difendere uno spazio che è vitale, e oggi ancora di più”, conclude Baldacci.

