Rogo di Primavalle: fiori e un francobollo celebrativo a 50 anni dalla morte dei fratelli Mattei

Corone di fiori e un francobollo celebrativo a 50 anni dal rogo di Primavalle. Roma ha ricordato così Virgilio e Stefano Mattei, i due fratelli di 22 e 8 anni, rimasti uccisi in un incendio doloso nella loro abitazione nel quartiere popolare di Primavalle. Nel corso della giornata cordoglio unanime è arrivato dalle forze politiche con numerosi messaggi da parte delle istituzioni ed eventi in memoria delle due vittime. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha deposto questa mattina una corona d’alloro e tre corone di fiori in via Bernardo da Bibbiena, luogo della strage. Insieme a lui l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il vice presidente della Camera, Fabio Rampelli e il vice presidente al Senato, Maurizio Gasparri. Presente anche la sorella di Virgilio e Stefano, Antonella Mattei.

Celebrazioni si sono svolte anche nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio, dove insieme all’Associazione Fratelli Mattei è stato presentato il francobollo celebrativo dell’anniversario del rogo, emesso per l’occasione dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. “È stato commovente ascoltare il racconto di Antonella Mattei, sorella di Stefano e Virgilio, vittime innocenti di una tragica stagione di odio politico, a soli 8 e 22 anni”, ha detto Rocca nel corso della deposizione delle corone di fiori. “Una barbarie figlia di un tempo in cui si cercava di dividere invece che unire – ha sottolineato -. Abbiamo il dovere di ricordare quello che è successo perché non accada più”.

Parole di cordoglio anche da parte dell’assessore capitolino alla Cultura. “Oggi 50 anni fa morivano bruciati vivi nella loro casa di Primavalle, a causa di un feroce attentato incendiario provocato da un gruppo di militanti di Potere Operaio, i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, di 22 e 10 anni, vittime di una violenza politica insensata che non deve tornare mai più”, ha scritto Gotor in un post sui social. I due fratelli rimasero uccisi in un incendio doloso compiuto la notte del 16 aprile 1973 da alcuni aderenti al movimento della sinistra extraparlamentare Potere Operaio che aveva come bersaglio Mario Mattei, padre di Stefano e Virgilio, segretario della sezione del Movimento sociale italiano.