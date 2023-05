Scontro al Salone del libro: Roccella contestata fa salire sul palco i manifestanti – video

Il ministro della Famiglia e della natalità Eugenia Maria Roccella è stato contestato durante la presentazione del suo libro “Una famiglia radicale” al Salone del libro di Torino. Poco prima di prendere la parola, il ministro è stato accolto da urla e striscioni contro le “politiche antiabortiste” interrompendo la presentazione all’Arena Piemonte. Il ministro ha chiamato sul palco i manifestanti per un dialogo. Una delle attiviste ha letto il discorso contro il ministro e la Regione Piemonte e il ministro ha risposto dicendo: “Se siete contro la mercificazione del corpo femminile lottate insieme a noi contro l’utero in affitto”.

La polemica non è finita qua. Il direttore del Salone del libro Nicola Lagioia ha detto di essere stato quasi cacciato dal palco da persone vicine al ministro. “Io ho detto che fin quando la contestazione non è violenta è legittima. La cosa che mi ha più sorpreso è che mentre invitavo al dialogo, le persone vicino al ministro si sono dimostrate molto accese e sono quasi stato cacciato dal palco”. “La Montaruli (deputata di Fratelli d’Italia) ad un certo punto mi ha gridato contro con un atteggiamento veramente molto violento: cioè mi sembrava più violenta lei che i contestatori tra un po’ da un punto di vista verbale. È legittimo anche questo ma anche loro dovrebbero mettersi d’accordo con se stessi: prima mi chiamano in uno spazio in cui la programmazione non è fatta dal Salone e poi invece di ringraziarmi mi sento urlare contro ‘vergogna, vergogna’ quando sta andando tutto magnificamente al Salone”, ha concluso.

Capisco che Lagioia sia uno scrittore, ma costruire una narrazione fantasy sulla realtà mi sembra un po’ eccessiva, è stata la replica Roccella. “Di fronte a un’aggressione subita e al mio invito al dialogo rivolto ai contestatori, il direttore del Salone non solo non trova il modo di dire che è poco democratico impedire agli altri di parlare, ma addirittura attacca coloro ai quali è stato impedito di esprimersi. No comment”, ha concluso Roccella







