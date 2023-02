Rocca è il nuovo governatore del Lazio, il centrodestra torna alla guida della Regione dopo 10 anni

Rocca, avvocato ed ex presidente della Croce rossa internazionale, si è imposto con oltre il 50 per cento delle preferenze sul suo avversario di centrosinistra, l'assessore regionale uscente alla sanità, Alessio D'Amato

Il centrodestra torna al governo della regione dopo 10 anni di assenza, segnati dall’era Zingaretti. Il modello del “campo largo” Pd e M5s, voluto proprio dall’ex governatore, si è arenato ancora prima del voto che ha ridisegnato la geografia della politica laziale. Rocca, avvocato ed ex presidente della Croce rossa internazionale, si è imposto con oltre il 50 per cento delle preferenze sul suo avversario di centrosinistra, l’assessore regionale uscente alla sanità, Alessio D’Amato, che ha conquistato poco più del 30 per cento. I dati sono parziali ma appaiono ormai chiari. Così fin dal pomeriggio D’Amato ha telefonato a Rocca per complimentarsi, Bianchi invece gli ha inviato un sms.

Nei tre comitati elettorali il clima è molto differente. Se da Rocca si esulta e sfilano tutti i dirigenti di partito, in particolare di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, altra atmosfera si respira in via di Portonaccio. Deluso ma anche lucido D’Amato intorno alle 17:30 prende la parola e spiega: “Ringrazio gli elettori per un consenso che non è stato sufficiente alla vittoria, ma che comunque vede un risultato superiore rispetto alle ultime elezioni regionali dove il candidato Nicola Zingaretti aveva avuto il 32,9 per cento mentre ora ci danno leggermente più su. L’altra volta è stato sufficiente alla vittoria questa volta no”. Poco dopo in via del Campo Marzio, centro storico di Roma, anche Bianchi rilascia le prime dichiarazioni: qui, al comitato del M5s, si respira soprattutto preoccupazione per il crollo dell’affluenza. “prendo atto del forte astensionismo, che mi preoccupa non poco”, osserva Bianchi. “Ho fatto numerosi appelli al voto perché ritengo che sia un aspetto determinante. Una Regione che vede al voto solo il 37 per cento degli elettori è una regione solo parzialmente rappresentata. Il partito dell’astensionismo in futuro dovrà pesare”.

Con Bianchi tuttavia fa capolino il presidente del M5s, Giuseppe Conte. E fin dai primi istanti ci sono i capogruppo al Senato e alla Camera, Barbara Floridia e Francesco Silvestri, i parlamentari Ettore Licheri e Vittoria Baldino, la vicepresidente del Movimento 5 stelle, Paola Taverna e la senatrice Alessandra Maiorino. Accanto a D’Amato, nella sala in cui il Pd festeggiò nel 2021 la vittoria di Roberto Gualtieri, eletto sindaco, invece, tra i dirigenti si vede soltanto Andrea Casu, segretario del Pd romano. Gli altri si tengono alla larga, ma D’Amato tiene a precisare: “Ho combattuto come un leone, e ci tengo a dire che non mi sono sentito solo, è il Movimento 5 stelle, con un dato molto indietro rispetto alle ultime regionali e anche alle politiche. Conte rifletta”.

Tuttavia è la giornata di Rocca, il neo governatore ringrazia Giorgia Meloni per la fiducia e a lei riserva la prima telefonata da eletto: “Mi ha fatto un in bocca al lupo, mi ha detto che è a disposizione per qualsiasi consiglio o chiarimento”. I prossimi passi riguarderanno l’apertura del toto nomi per la formazione della giunta, appena saranno definitivi i dati delle liste e dei partiti con le preferenze. È stato lo stesso neo governatore a spiegare che la formazione della squadra deve essere “parte di un ragionamento di insieme a tutta la coalizione, l’ultima volta ci sono voluti una ventina giorni. Dobbiamo partire subito, non possiamo perdere nemmeno un giorno”. Sulla possibilità di tenere le delega alla Sanità, Rocca ha chiarito: “Sicuramente seguirò la sanità molto da vicino ma ancora non ho preso una decisione”.

