Rixi sulle riparazioni navali a Genova: “La città non ne può fare a meno”

“Le polemiche a Genova ci sono sempre quando si vuole fare qualcosa di nuovo. La città può razionalizzare gli spazi e deve avere il coraggio di farlo. Capisco le apprensioni, ma Genova non può fare a meno delle riparazioni navali”. Lo scrive su Twitter Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e segretario della Lega in Liguria. Si è svolta oggi una protesta dei rappresentanti sindacali delle riparazioni navali di Genova che, in occasione della ‘Passeggiata di Primavera’ promossa dall’amministrazione comunale per illustrare ai cittadini il cantiere del Waterfront di Levante hanno distribuito volantini davanti al varco delle Grazie per chiedere certezze sul futuro. All’ingresso c’è stato anche un confronto dai toni accesi tra il sindaco e i rappresentanti della Fiom.

