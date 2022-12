Rixi: “Realizzeremo le opere che servono all’Italia: saremo pragmatici”

"Vanno accelerati i lavori per il Brennero, sul Tenda e a Ventimiglia, per garantire al Paese di essere connesso in sicurezza con l'Europa, in attesa del completamento della Tav"

“Decideremo delle priorità, saremo pragmatici, realizzando le opere che servono davvero al Paese, consapevoli che ci sono gli extra costi legati al boom delle materie prime e i problemi di liquidità delle imprese”. Il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, della Lega, fresco di deleghe, va subito al punto in una intervista al “Messaggero”, illustrando la strategia dei prossimi mesi che ispirerà, tra l’altro, la selezione tra le tante opere da fare: “Partiremo da un punto fermo che ispira l’azione del governo: vogliano portare tutto il Paese alla stessa velocità, dal Sud al Nord, senza esclusioni ma con sano realismo, sbloccando opere ferme da decenni, migliorando le connessioni intermodali, riavviando i lavori sulle reti autostradali e per quelle ferroviarie. Ma occorre puntare anche sui valichi alpini, lo sviluppo dei porti, quello degli aeroporti”. Quanto al Ponte sullo Stretto di Messina: “Rilanceremo tanti progetti, ma con senso di responsabilità. Non c’è infatti solo il Ponte sullo Stretto, necessario a unire e collegare tutta l’Italia all’Europa, ma lo sblocco di 15 miliardi per ammodernare la rete autostradale, soldi che sono tuttora congelati. Così come andrà affrontato il tema dei valichi alpini. Lì c’è il problema del tunnel del Bianco che dovrà andare in manutenzione”.

“Vanno accelerati – aggiunge il vice ministro – i lavori per il Brennero, sul Tenda e a Ventimiglia, per garantire al Paese di essere connesso in sicurezza con l’Europa, in attesa del completamento della Tav. Ma c’è grande attenzione anche per il Centro Italia e per il Sud”. Si riferisce alla linea ferroviaria Roma-Pescara e all’autostrada A24-A25: “La tratta ferroviaria che collega i due mari va fatta, tenendo conto ovviamente dei tempi di realizzazione. Stesso discorso per l’autostrada che collega il Lazio e l’Abruzzo che necessita di lavori importanti. Bisogna eliminare i colli di bottiglia, avere grande attenzione per i pendolari, per chi lavora, non solo per l’Alta velocità”. Fondi del Pnrr, ci sono almeno 30 miliardi in ballo più i fondi nazionali: “Avere messo insieme le risorse del Pnrr e quelle nazionali è stato un po’ azzardato, sarebbe stato meglio avere margini di manovra diversi, più flessibili. Di certo accelereremo tutti i processi autorizzativi, taglieremo i tempi ma una selezione sarà inevitabile”, ha concluso Rixi.

