Rixi: “Il Ponte sullo Stretto è un grande progetto: noi italiani siamo capaci di stupire il mondo”

Edoardo Rixi, sottosegretario leghista alle Infrastrutture e dei Trasporti, parla in un’intervista al “Giornale” della centralità strategica del Ponte sullo Stretto e delle grandi infrastrutture. C’è chi da sinistra, da più parti, continua ad attaccare l’opera: “Penso che il nostro sia un Paese che deve avere il coraggio di amare se stesso – osserva il sottosegretario – e di credere alle proprie imprese. Dobbiamo guardare all’Europa e al Mediterraneo in maniera positiva. Il Ponte sullo Stretto è un grande progetto, uno sul quale non abbiamo mai avuto coraggio di andare in fondo. Noi siamo ancora gli italiani capaci di stupire il mondo per le opere che facciamo. Noi siamo lo scacchiere del Mediterraneo. Il nostro compito è anche quello di non assecondare la dinamica internazionale che ha visto il baricentro spostarsi dall’Europa al Nord Europa, sino al Sud est asiatico”. Rixi crede, che da questo punto di vista, “il tema sia la volontà. Se vogliamo essere un Paese industrializzato, dobbiamo dimostrare al mondo di saper fare queste opere. Come nel caso del Ponte di Genova: qualcuno non credeva che ce l’avremmo fatta in due anni, alla fine ci abbiamo messo anche meno”.

In concreto sul Ponte sullo Stretto: “Dobbiamo far rivivere quel bando, quel progetto, adeguarlo. Perché un bando allora ci fu. Vogliamo chiudere i contenziosi, e realizzare un progetto a cui hanno partecipato grandi ingegneri di caratura internazionale. Partire dalla Sicilia e dalla Calabria vuol dire dimostrare al mondo che anche là si possono fare opere pubbliche di ampio profilo. E dobbiamo dire grazie al ministro Salvini. Nel mercato odierno, chi non primeggia viene escluso. Se pensiamo di fare economia di scala con Cina e States siamo già morti”. “Dobbiamo avere un guizzo in più – conclude Rixi – Pensiamo che partendo nell’immediato e riaprendo i cantieri, saremo in grado di stupire di nuovo il mondo. Bisogna cambiare il paradigma della percezione dell’Italia”.

