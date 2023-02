Rixi: “È urgente potenziare il gasdotto adriatico”

E’ urgente potenziare il gasdotto della linea adriatica. Un raddoppio necessario per trasportare da Sud a Nord i nuovi flussi che provengono dai Paesi africani e dalla Tap e per fare dell’Italia un grande hub energetico europeo. “Questo – spiega al “Messaggero” il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi – è il momento di pensare a una visione di medio e lungo periodo. L’Italia deve puntare all’indipendenza energetica affrontando anche il tema dell’energia nucleare di nuova generazione”. E’ giusto inserire il gasdotto tra le opere prioritarie anche per superare le pastoie burocratiche e i veti incrociati: “Siamo determinati affinché si possa archiviare, una volta per tutte, la stagione dei ‘No’ ideologici che hanno bloccato lo sviluppo”. Avanti tutta quindi per adeguare le infrastrutture strategiche del nostro Paese: “Non solo hub energetico europeo, il Paese che immaginiamo sarà anche quello del Ponte sullo Stretto, che sarà il più lungo del mondo”.

L’Europa, pur tra qualche divisione, sembra aver consegnato alla Cina le chiavi del mercato con lo stop alle auto diesel e benzina entro il 2035: “Il 70 per cento delle risorse del Mit è dedicato alla sostenibilità ambientale, ma tutto questo ha bisogno di tempo. La transizione richiede un periodo di passaggio che va gestito per abituare il Paese a nuove regole ambientali, culturali ed economiche. Escludere dal mercato in così poco tempo auto diesel e benzina porterebbe a un collasso industriale. Da un lato ci liberiamo dalla dipendenza dalla Russia per il gas, dall’altro ci incateniamo alla Cina per muoverci nei prossimi decenni”. C’è un piano italiano per sviluppare l’auto a idrogeno: “L’investimento sulla sperimentazione dell’idrogeno è previsto dal Pnrr. Entro il primo trimestre 2023 si aggiudicheranno gli appalti per le stazioni di rifornimento che saranno a regime entro il 2026. Abbiamo 36 progetti approvati e un contributo ammesso di 103,5 milioni”. “Stiamo ragionando in più direzioni – conclude Rixi – a tutela dei consumatori anche se manca la domanda e sulle opportunità per creare filiere che interessino gli investimenti dei privati”.

