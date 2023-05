Riunione al ministero delle Infrastrutture sull’Alta velocità in Toscana e Umbria

Solo lunedì scorso Salvini era a Firenze per l’inaugurazione dei lavori per il sottopasso dell’Alta velocità ferroviaria

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato i governatori di Toscana e Umbria, Eugenio Giani e Donatella Tesei, insieme con i tecnici del Mit e di Ferrovie dello Stato per esaminare la fattibilità dell’implementazione dei collegamenti ferroviari nell’area tra le due Regioni. E’ quanto si legge in una nota del Mit. Il dossier è quello della stazione Medio Etruria. Il tavolo tecnico con esperti locali, di Mit e di Ferrovie si riunirà il prossimo 30 giugno.

Solo lunedì scorso – continua la nota – Salvini era a Firenze per l’inaugurazione dei lavori per il sottopasso dell’Alta velocità ferroviaria, che fluidificherà il traffico di merci e persone con benefici a cascata sulla circolazione in tutto il Paese.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram