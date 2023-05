Ritorna l’allerta arancione in Piemonte. A Torino alcune strade allagate

L’improvviso ritorno del maltempo e dell’allerta arancione sulla parte Nord-Occidentale del Piemonte ha spinto la Regione a riaprire la Sala operativa della Protezione Civile. L’allerta arancione è stata diramata nella Valli Orco, Lanzo, Susa, Sangone, Chisone, Pellice e Po. Mentre il Biellese e il Cuneese sono in allerta gialla.

Strade allagate e treni fermi nella cintura Ovest di Torino a causa del maltempo. Nelle scorse ore una bomba d’acqua si è abbattuta tra Collegno, Rivoli e Pianezza causando forti disagi alla circolazione. Diverse strade si sono allagate e per un’ora la linea ferroviaria Torino-Modane è rimasta sospesa in via cautelativa.

