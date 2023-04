Rincara il latte ma gli allevatori del Lazio sono più poveri: vanno al macero 45000 litri al giorno

Scoppia la guerra del latte tra produttori e azienda. Il prezzo del latte fresco è arrivato a costare oltre 2.50 euro al litro al consumatore finale, un livello mai raggiunto. La ragione è ovviamente l’inflazione, ossia l’aumento generalizzato del livello dei prezzi. “Vogliono vendere il latte romano o laziale ma lo vogliono pagare al prezzo venduto in altre regioni dove costa di meno”, dicono gli allevatori laziali. E’ un confronto serrato quello che è in corso tra i produttori di latte della regione e le aziende che lo commercializzano. C’è chi protesta e manda decine di migliaia di litri di latte al macero, e chi, invece, accetta di conferire ma non nasconde insoddisfazione e preoccupazione per il futuro. Al momento la questione è focalizzata in zona Muratella davanti la sede di Latte Sano, dove i soci della cooperativa “Latte Più” sono in presidio dall’11 di aprile. La situazione rischia di allargarsi. Il contenzioso è per 3 centesimi, la riduzione del prezzo pagato agli allevatori per litro conferito. Dal primo febbraio l’azienda ha deciso di pagare 57 centesimi per ogni litro di latte quando il mese prima ne pagava 60. Il discorso è complesso così come complesso è il periodo storico caratterizzato dai rincari di ogni cosa e di ogni produzione. In un anno il prezzo del latte “alla stalla” nel Lazio è passato da 45 centesimi a litro della scorsa primavera ai 60 di gennaio.

L’aumento dei costi di gestione delle aziende ha visto raddoppiare le spese per gasolio, corrente, mais, soia, foraggi. Situazione che, nonostante le resistenze della grande distribuzione, ha avuto come effetto anche l’aumento dei costi al “frigorifero” tanto che un litro di latte fresco arriva a costare circa 2,5 euro. Tornando alla Muratella “siamo convinti che quanto sta facendo ‘Lattesano’, se non ci sarà una marcia indietro, a breve lo farà anche Centrale del Latte di Roma”, dichiara ad “Agenzia Nova” Valentino Vela presidente della Cooperativa Latte Più. Il taglio del prezzo pagato agli allevatori per ogni litro di latte “va ad intaccare un prezzo che già non copre le spese di produzione”. Vela cita lo studio realizzato per conto della Regione Lazio dall’Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare che ha fissato a 65 centesimi per litro il prezzo per far rientrare i costi aziendali. “Di quei 65 centesimi, 5 sono destinati ai costi di ammortamento” cioè ammodernamento stalle e macchinari per mantenere competitiva l’azienda. “A 60 centesimi a litro, quindi, significa lavorare per coprire le spese ordinarie. Scendere sotto i 60 centesimi significa lavorare rimettendoci”.

La scelta dell’azienda di pagare 57 centesimi a litro deriverebbe dal prezzo del latte di altre regioni. “In Lombardia ad esempio, il prodotto agli allevatori viene pagato 57,5 centesimi a litro, ma il costo di produzione è calcolato in 52 centesimi al litro”. Perché in Lombardia la produzione costa di meno? La differenza la fanno le dimensioni delle aziende, il costo di produzione del Mais vincolato alla siccità e al costo dell’irrigazione molto più alto nel Lazio che in pianura Padana. “Si vuole mettere sulle confezioni la scritta ‘latte romano’ o ‘latte laziale’ ma non se ne vogliono accettare i costi”, spiega Vela. L’11 aprile, quindi, di fronte alla decisione della cooperativa Latte Più di non firmare l’accordo sul prezzo, la Latte Sano ha impedito alle autocisterne di conferire il prodotto che, per questo, va al macero. “Stiamo mandando a distruzione 450 quintali di latte al giorno”, aggiunge Vela che precisa: “il prezzo non è stato concordato ma imposto”. L’azienda “ha anche rifiutato la nostra proposta di sedersi ad un tavolo con sindacati e Regione Lazio”.

Ma gli allevatori della cooperativa “Latte Più” forniscono all’azienda il 15 per cento del prodotto complessivo. Il restante lo forniscono altre cooperative che, pur contestando il ribasso, hanno accettato quella condizione. Tra questi Daniele Colognesi dell’azienda agricola La Torre iscritta a Coldiretti. “E’ chiaro che la situazione non soddisfa ma preoccupa”, sottolinea l’imprenditore che ribadisce il concetto secondo cui si “vuole commercializzare il prodotto latte del Lazio dove la produzione costa di più, ma lo si vuole pagare al prezzo inferiore di altre regioni. Una situazione che sta portando alla chiusura tante stalle”. Mancano, secondo Colognesi, le politiche di sostegno regionale che ci sono altrove, e la facilità per accedere agli aiuti europei a cui accedono gli allevatori di altri Paesi. “Inoltre – continua – la filiera del latte laziale, rispetto a quella di regioni del nord paga lo scotto di non avere una diversificazione del prodotto. Da noi se calano le richieste di cappuccini nei bar, l’intera filiera ne risente. Altrove ci sono produzioni di formaggi regionali realizzati con latte esclusivo di quelle zone. Noi non abbiamo un produzione casearia tipica legata al latte vaccino romano o laziale e ne paghiamo le conseguenze”, conclude Colognesi.

