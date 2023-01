Rilasciata dopo 20 anni Ana Belen Montes, la spia “regina di Cuba”

E’ stata rilasciata Ana Belen Montes, la cittadina statunitense detenuta da oltre 20 anni in carcere a Fort Worth, in Texas, con l’accusa di aver esercitato spionaggio a favore di Cuba. Lo ha annunciato un portavoce dell’Ufficio federale delle carceri statunitensi, Scott Taylor, spiegando alla stampa portoricana che la donna – nota come “la regina di Cuba” – ha ora 65 anni.

Arrestata nel 2001 dall’Fbi, Montes aveva iniziato a lavorare per l’Agenzia nazionale di intelligence (Dia) statunitense nel 1985 ma dopo gli attacchi dell’11 settembre fu accusata di aver rivelato al governo di Fidel Castro piani militari segreti degli Usa. Considerata una spia di alto libello specializzata sulle Forze armate cubane, le si attribuisce in particolare la responsabilità di aver raccolto messaggi in codice radio a onde corte e di aver fatto trapelare file crittografati. Secondo l’accusa, la fuga di informazioni da lei coordinata ha contribuito anche all’uccisione di un ufficiale delle forze speciali Usa in El Salvador. Nel corso del processo, Montes ammise di aver rivelato alle autorità cubane l’identità di quattro agenti statunitensi sotto copertura, riuscendo a patteggiare per una pena di 25 anni di carcere. “Ho partecipato all’attività che mi porta davanti a voi perché ho obbedito alla mia coscienza invece che alla legge”, ha dichiarato in tribunale, definendo la politica statunitense nei confronti di Cuba “crudele, ingiusta e contraddittoria dell’ideale di buon vicinato. Mi sono sentita in dovere di rispondere”, ha aggiunto.

