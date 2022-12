Per i giudici "anche alla stregua del contemperamento degli opposti interessi coinvolti" non sussistono "i presupposti per la concessione della misura cautelare"

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respinge l’istanza cautelare presentata dal comune di Piombino contro l’installazione del rigassificatore. Per i giudici, infatti, “anche alla stregua del contemperamento degli opposti interessi coinvolti” non sussistono “i presupposti per la concessione della misura cautelare”, si legge nell’ordinanza.

