Riforme, Meloni: “Vogliamo una democrazia più matura”

Il presidente del Consiglio ha rivolto anche alla delegazione del M5s, guidata dal leader Giuseppe Conte, l’auspicio di una nuova stagione di riforme. Io non arrivo qui con la soluzione, voi sapete le proposte che abbiamo presentato quando eravamo all’opposizione. Ma a monte voglio provare a capire se siamo d’accordo con gli obiettivi, se siete d’accordo che insieme si debba provare a lavorare per costruire un sistema che garantisca rispetto della volontà popolare e stabilità di governo, ha detto Meloni a Conte. “Le strade che noi possiamo intraprendere sono molte” e “sono disposta anche rispetto a quelle che sono le mie convenzioni a immaginare schemi diversi che garantiscano questi obiettivi. Ci sono diversi modelli che si possono prendere a esempio e vi dico di più, non è detto che l’Italia non possa immaginare un suo modello, ne avremmo diritto e ne possiamo inventare anche uno migliore”, ha aggiunto il premier. Gli obiettivi fondamentalmente sono due: stabilità della legislatura” e “garantire che il governo che si forma dopo le elezioni sia rispettoso di quella indicazione che dai cittadini è arrivata. Importante che ci sia un collegamento il più possibile diretto fra le indicazioni di voto e il governo un collegamento soprattutto con i programmi che i cittadini hanno votato”. Sulla proposta di una commissione ad hoc per le riforme, avanzata da Conte, il presidente del Consiglio non chiude ma avvisa. “Il famoso ‘tutto cambia perché nulla cambi’ non è accettabile, ma se ci sono strumenti che ci consentano di fare in tempi ragionevoli ciò che dobbiamo ci possiamo confrontare. Fermo restando che la sede propria esiste già, è il Parlamento, è la Commissione affari costituzionali, che questo lavoro fa e ha sempre fatto”

Dobbiamo mettere le mani alle riforme istituzionali, lo dico anche rispetto a quanti dicono che questa non è una priorità: credo che invece questa sia la più potente riforma economica che possiamo realizzare. Il premier ha sottolineato il problema dell’instabilità e come questo “fa sì che ci sia anche una maggiore difficoltà a immaginare strategie di lungo periodo. Più un governo ha un orizzonte breve – ha spiegato – più tenderà a spendere in spesa corrente e a non fare investimenti di lungo periodo”. Per questo “o crediamo che tutti i politici italiani siano meno bravi di quelli francesi o tedeschi, e io non lo credo, o c’è qualcosa che non funziona alla base del sistema. Credo che il tema sia esattamente questo: l’instabilità non consente di avere una visione di lungo periodo, che è fondamentale per una strategia, soprattutto nel mondo globalizzato, ed è fondamentale per concentrare risorse sugli investimenti utili a quella strategia, cosa che una politica che ha poco tempo non può fare”, ha voluto rimarcare Meloni.