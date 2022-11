Polemica sul termovalorizzatore ma l’84 per cento dei romani è favorevole all’impianto

Un sondaggio della società Izi ha rivelato che l'84 per cento dei romani è invece favorevole all'impianto, da 600 mila tonnellate annue e che ha creato frizioni tra forze politiche sia in Campidoglio sia in Regione Lazio

Nel mezzo delle polemiche emerse nei giorni scorsi sulla proposta avanzata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di realizzare un termovalorizzatore per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati in città, un sondaggio della società Izi ha rivelato che l’84 per cento dei romani è invece favorevole all’impianto, da 600 mila tonnellate annue e che ha creato frizioni tra forze politiche sia in Campidoglio sia in Regione Lazio. Secondo i dati raccolti da Izi, tra il 22 e il 23 aprile su un campione di 1.024 romani, la maggioranza dei cittadini della Capitale è d’accordo con la realizzazione dell’impianto: spicca un sì senza alcuna riserva al 10,6 per cento.

Il 55,6 per cento degli intervistati invece ha affermato di essere d’accordo ma solo a condizione che l’impianto venga realizzato con le dovute garanzie per l’ambiente e la salute dei cittadini. Per l’11,30 per cento dei romani il termovalorizzatore è accolto di buon grado se comporta la definitiva risoluzione del problema dei rifiuti a Roma. Il 6,9 per cento dei cittadini, infine, si è detto favorevole con la condizione che l’impianto riduca effettivamente i costi di gestione degli scarti nella Capitale e solo il 5,7 per cento degli intervistati, secondo Izi, si è detto completamente contrario alla volontà del sindaco. Tra questi un 9,9 per cento ha espresso come alternativa preferenziale quella di incentivare la raccolta porta a porta e la differenziata.

L’assessora ai Rifiuti capitolina, Sabrina Alfonsi, è partita da questi dati stamattina in un intervento in radio per affrontare la questione che maggiormente ha spaccato l’opinione pubblica dei cittadini romani negli ultimi giorni, dividendo le forze politiche di maggioranza a livello comunale e mettendo in discussione l’alleanza tra Partito democratico e Movimento cinque stelle a livelllo regionale. “L’84 per cento dei romani dice bene al termovalorizzatore – ha detto Alfonsi -. Ai cittadini che non sono d’accordo invece voglio dire che i nuovi termovalorizzatori sono assolutamente sicuri. A Copenaghen li fanno in centro città proprio per dimostrare questo. È necessario che le persone riprendano fiducia dopo Malagrotta dobbiamo creare luoghi di economia circolare”.

Secondo l’assessora Alfonsi l’obiettivo della giunta capitolina è quello di passare dal 47 per cento attuale al 57 per cento di raccolta differenziata entro il 2026, anno di fine mandato, per poi arrivare al 65 per cento entro il 2030. Nonostante questo, però, secondo Alfonsi, “la differenziata produce degli scarti che in una discarica ammonterebbero a un milione di tonnellate ogni quattro anni. Nel nostro mandato di cinque anni, quindi, dovremmo riuscire a trovare due discariche. Una follia. Noi valutiamo invece di trovare una piccola discarica. Le ceneri che escono possono essere utilizzate come materiali di edilizia. Le discariche inquinano e vanno bonificate, come dimostra l’esperienza di Malagrotta – ha sottolineato – Gli inceneritori invece producono energia e calore”.

Le posizioni più dure sull’inceneritore sono arrivate dalla Cgil locale e da Legambiente, oltre che dal Movimento 5 stelle. Sul punto Alfonsi ha replicato: “Facendo un’analisi costi-benefici, spero che anche Legambiente e Cgil possano essere dalla nostra parte”. L’assessora ai Rifiuti di Roma ha poi assicurato che “la Regione Lazio è stata coinvolta, l’assessore Valeriani e il presidente Zingaretti sapevano della nostra decisione. Con governo e Regione si sta avendo un’interlocuzione. Arrivare al Giubileo senza una svolta di questo tipo – ha sottolineato – vorrebbe dire avere una situazione ancora drammatica sul fronte rifiuti”. Ultima, ma non per importanza rimane la questione, ancora in sospeso, del luogo in cui verrà realizzato l’impianto in città. Quello che è certo, secondo l’assessora, è che il “termovalorizzatore di Roma sarà pubblico e realizzato pertanto su un terreno di proprietà pubblica, da acquistare o già di proprietà. Stiamo analizzando varie zone dove sia possibile farlo. A brevissimo sapremo tutto”.

