Rifiuti: il piano regionale impedisce la riclassificazione della discarica di Magliano Romano

Un nuovo stop sulla procedura di riclassificazione della discarica di Magliano Romano che avrebbe potuto accogliere fino a 800 mila metri cubi di rifiuti, provenienti da Roma ma non soltanto. Sull’impianto, oggi destinato a scarti inerti della lavorazione edile, pende da anni in Regione Lazio una richiesta della società Idea4 – che fa capo ad Acea – di convertire il sito in una discarica per rifiuti solidi urbani. Oggi, con sentenza numero 03532 del 2022, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso presentato dall’associazione “Monti Sabatini No discarica Magliano Romano” sancendo di fatto un nuovo rallentamento sulla procedura. Secondo i giudici, infatti, raccolte le osservazioni delle associazioni e tenuto conto dell’attuale piano rifiuti regionali, la discarica di Magliano Romano non può essere riclassificata.

Infatti, scrivono i giudici, “il progetto, qualificato dal proponente come variante di una discarica di inerti già esistente” va considerato invece, così come rilevato dalle associazioni, “un nuovo impianto a tutti gli effetti” se si prende in considerazione “la quantità e la qualità ” degli scarti che vi saranno conferiti. Il Tar del Lazio, tuttavia, va oltre: anche se si trattasse di una riclassificazione, il piano regionale dei rifiuti “ha espressamente escluso, non solo per gli impianti esistenti ma anche per le modifiche sostanziali e non sostanziali degli stessi, l’operatività dei fattori escludenti”. Questo equivale a dire che, anche in caso di riclassificazione, va tenuto conto di “distanza dal più vicino centro abitato e vicinanza a edifici sensibili”, che non deve essere minore a 800 metri in linea d’aria. Un fattore che, nel caso del sito di Magliano Romano, è presente vista la vicinanza non soltanto delle case ma anche di una scuola.

Accanto a questo i giudici entrano anche nel dettaglio del rilascio della Valutazione integrata ambientale (Via): si tratta dell’autorizzazione che attesta la compatibilità di un’opera – in questo caso la discarica – con l’ambiente circostante. Secondo il Tar del Lazio la procedura di Via per il sito di Magliano Romano è da ritenersi inattendibile dal momento che è stata sviluppata prendendo in esame un parere sui rischi ambientali legati alla falda acquifera redatto ben sedici anni prima e, invece, non ha preso in considerazione i più aggiornati dati elaborati dall’Arpa su richiesta dei comuni limitrofi che si oppongono alla conversione dell’impianto. Sulla base di questi elementi, registrando una “errata e/o omessa valutazione dei rischi sotto plurimi profili” i giudici della quinta sezione hanno accolto il ricorso e condannato la Regione Lazio al pagamento delle spese legali per 4 mila euro. “Sono davvero felice che il Tar del Lazio abbia bocciato con una sentenza la riconversione della discarica di Magliano Romano da rifiuti inerti a non pericolosi. Si tratta dell’ottava volta che questo progetto insostenibile viene fermato”, ha commentato il consigliere di Europa Verde alla Regione Lazio, Marco Cacciatore.

“Il piano rifiuti regionale – aggiunge – stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità per il trattamento dei rifiuti indifferenziati, dissuadendo dall’esportazione dei rifiuti indifferenziati fuori da Roma, così come da altri comuni nel territorio capitolino. Più volte ho sottolineato che sul sito di Magliano le distanze dai siti sensibili sono state interpretate con eccessiva elasticità , e sono intervenuti emendamenti al piano, di carattere trasversale, che facevano salve le attività esistenti dal rispetto delle distanze”. Soddisfazione è stata espressa anche dai cittadini che hanno presentato il ricorso, i quali tuttavia precisano: “È un risultato eccellente, che però non deve in alcun modo essere interpretato dalla cittadinanza come l’elemento che decreta la fine di questa annosa faccenda. Dal canto nostro continuiamo questa sacrosanta lotta, anche in Europa”.

