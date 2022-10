Rifiuti: Cgil e Legambiente lanciano gli Stati generali per Roma

L'idea di base è trasformare l'azienda capitolina Ama, che gestisce il ciclo nella capitale, in una multiutility regionale che sia riferimento per tutto il centro sud in materia di economia circolare

La Cgil di Roma e Lazio e Legambiente Lazio hanno lanciato oggi la proposta di Stati generali sull’economia circolare dei rifiuti per Roma. In autunno è prevista la presentazione di un piano elaborato con esperti del mondo ambientalista, industriale e delle associazioni di settore. L’idea di base è trasformare l’azienda capitolina Ama, che gestisce il ciclo nella capitale, in una multiutility regionale che sia riferimento per tutto il centro sud in materia di economia circolare. “Dobbiamo superare Ama e fare una multiutility regionale che diventi un riferimento dell’economia circolare per tutto il centro sud”, ha detto il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Michele Azzola, in occasione della presentazione del progetto stamattina insieme a Legambiente Lazio.

Dopo il rogo del Tmb di Malagrotta, nell’ultimo mese a Roma sono rimaste a terra, fuori dai cassonetti, almeno 15 mila tonnellate di rifiuti. Inoltre l’azienda capitolina Ama sta andando incontro a costi extra per la gestione del ciclo dei rifiuti fino a 20 milioni di euro e si è creata una diminuzione della raccolta differenziata di almeno un punto percentuale su base mensile. Da rilevare anche, secondo Cgil e Legambiente, anche un peggioramento della qualità della raccolta differenziata; lo stravolgimento dei servizio di raccolta e la riduzione drastica delle attività di spazzamento; un peggioramento delle condizioni di lavoro per operatori. Secondo il sindacato, in attesa della realizzazione del termovalorizzatore proposto dal sindaco Roberto Gualtieri a Roma “senza investimenti straordinari nell’immediato sulla raccolta differenziata e sulla impiantistica della economia circolare” entro il 2026 “c’è il rischio che i rifiuti siano affidati in appalto a soggetti privati e trattati fuori Regione con il risultato di avere: 3,2 milioni di tonnellate di rifiuti che resteranno indifferenziate e 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti che finiranno in discarica”. Inoltre “nei prossimi 5 anni la Tari non potrà diminuire e l’impatto ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti della capitale aumenterà”.

Il tutto in una città in cui si producono oltre 2 milioni di tonnellate scarti edili l’anno pari al 58 per cento di quelli prodotti in tutto il Lazio. E in cui si stima una produzione di 55.500 tonnellate annue di prodotti assorbenti per la persona, dai pannolini ai salvaslip da donna. Per quanto riguarda gli scarti tessili la produzione stimata ammonta a 21.375 tonnellate annue mentre per i rifiuti elettrici e informatici la stima ammonta a 34.476 tonnellate annue di Raee. Tutti materiali che, se avviati al riciclo, potranno creare posti di lavoro. “Diecimila tonnellate di rifiuti indifferenziati sottratti all’incenerimento creano 386 posti di lavoro e per questo noi siamo contrari all’incenerimento, perché brucia anche posti di lavoro”, ha detto Natale Di Cola della segreteria della Cgil di Roma e Lazio.

