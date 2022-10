Renzi sull’elezione di La Russa al Senato: “Non scherziamo, non siamo stati noi”

Matteo Renzi è euforia pura. Il leader di Italia Viva è in sollucchero per il centrodestra di governo che traballa di fronte al primo banco di prova: l’elezione di Ignazio La Russa per il più alto scranno di Palazzo Madama e l’ira funesta di Forza Italia, tagliata fuori. “Se io orchestrassi un’operazione del genere, – spiega al “Messaggero” – la rivendicherei. Di più: andrei all’incasso”. Magari ci va, all’incasso. “No, io non c’entro nulla, questa è una resa dei conti tutta interna al centrodestra”. Sarà , ma tutti puntano il dito contro una sola persona: “Può essere stato chiunque. Non scherziamo: non ci si cappotta per sbaglio. Io, Letta e Gentiloni siamo durati per cinque anni di legislatura. E poi io non sono uno bravo a fare questo tipo di calcoli. Non sono, per dire, un Franceschini”. Il nome dell’ex ministro della Cultura, plenipotenzario Pd, irrompe a sorpresa. Ci sarà lui dietro il blitz che ha blindato con il favore delle tenebre (dei catafalchi) il candidato di FdI? “Diciamo solo che Dario è un ragazzo intelligente”, si schermisce Renzi. Riecco il sorriso, beffardo. Eppure con “Dario” ci ha parlato e scherzato in mattinata. In conclave con Stefano Patuanelli, ex ministro e prima fila del M5S. “Con loro abbiamo discusso delle vicepresidenze di Camera e Senato – racconta l’ex premier – che, per la cronaca, non c’entrano nulla con questo voto. Perché, anche volendo una contropartita – e non è questo il caso, abbiamo votato tutti scheda bianca – non avrebbe avuto senso. Sulle vicepresidenze sono le opposizioni a decidere”.

“Sono sei posti – aggiunge -. Io ho avuto l’impressione che volessero dividerli in tre e tre, Pd e Cinque Stelle. E ho detto no, non ci stiamo. Una dovete darla a noi. La vera partita, qui, si giocherà per la guida del Copasir”. Il giallo della carica dei venti franchi tiratori, al Senato, non ha ancora una soluzione. E tutti, o quasi, sospettano la pattuglia di Renzi e Calenda. Compreso il patron di FI Silvio Berlusconi, che con Matteo – ‘intelligente e simpatico’ – si è scambiato grandi sorrisi nell’emiciclo. “Si sbagliano, è il più classico dei regolamenti dei conti nel centrodestra – riprende il leader di Iv – è un modo come un altro per decidere gli equilibri interni, noi abbiamo le primarie, loro fanno così. In ogni caso, non ne farei un dramma. La Meloni avrà l’incarico intorno al 21, 22 e il governo partirà . Hanno cinque anni davanti”, ha concluso Renzi.

