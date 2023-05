Renzi annuncia l’ingresso in Italia Viva di due ex esponenti di Azione

"Ringrazio la consigliera regionale in Emilia-Romagna Giulia Pigoni, e la deputata Naike Gruppioni"

“Questa conferenza stampa nasce per tanti motivi ma il principale è quello di dare il benvenuto a due donne che hanno una competenza da offrire alla politica italiana”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante una conferenza a Roma durante la quale sono state presentate due nuove esponenti passate da Azione: la consigliera regionale in Emilia-Romagna Giulia Pigoni, e la deputata Naike Gruppioni.

“Italia Viva ha lanciato un percorso congressuale che partirà da Napoli – ha aggiunto Renzi. Io penso che ci sia uno spazio politico enorme per chi non è sovranista o populista. Noi offriamo una casa a tutti quelli che credono che non bisogna arrendersi al melonismo. Il mio è un appello ad evitare di perdere tempo, c’è uno spazio politico ampio”, ha concluso

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram