Renzi all’attacco del Movimento Cinque Stelle

"Reddito di cittadinanza e navigator non aiutano i poveri. Il 110 per cento non funziona, come non funzionano tante cose messe in campo dal governo Conte"

Renzi scatenato contro il Movimento cinque ctelle durante la conferenza stampa tenuta a Napoli presso l’Hotel Mediterraneo. Il leader di Italia Viva ha esordito nel suo botta e risposta con i cronisti rivendicando di aver “scelto di fare questa scommessa con Carlo Calenda, perché penso che siamo gli unici ad avere credibilità, siamo gli unici che in questi anni hanno chiesto di fare le opere, mentre gli altri, per esempio sull’energia, dicevano: no ai rigassificatori, no al gas dell’Adriatico”. Subito dopo, però, è andato all’attacco contro Giuseppe Conte e il M5S, che i sondaggi danno molto alto in Campania: dopo aver sottolineato che “reddito di cittadinanza e navigator non aiutano i poveri. Il 110 per cento non funziona, come non funzionano tante cose messe in campo dal governo Conte”, Renzi ha accusato il leader grillino di immoralità perché “impedisce al governo di approvare gli aiuti attesi da aziende e famiglie italiane per la sua personale battaglia elettorale”. Proprio per questo Matteo Renzi ha assicurato la sua presenza a Roma per votare gli emendamenti al dl Aiuti bis e ha nuovamente attaccato l’ex premier Conte, sostenendo che “a differenza di Achille Lauro che aveva un suo stile, il clientelismo sul reddito di cittadinanza di Giuseppe Conte è volgare e ostentato”. Renzi ha anche messo in guardia rispetto all’ipotesi di modificare il Pnrr: “Rischiamo di perderlo. Meglio avere dei soldi da spendere, piuttosto che scriverlo meglio”, ha detto.

Alla domanda di un cronista che chiedeva se il Terzo Polo fosse disposto a votare la fiducia a un governo guidato da Giorgia Meloni, Renzi ha risposto in modo lapidario: “Non voteremo la fiducia a un governo guidato da Giorgia Meloni“, mentre sull’energia e sul tetto al prezzo del gas ha affermato senza mezzi termini di essere favorevole alla misura. Sollecitato sull’emergenza demografica in cui versa il paese, secondo i dati Istat, Matteo Renzi ha rivendicato che “la proposta di Calenda e di Italia Viva è l’unica proposta credibile e ha un nome e un cognome Family Act”, “un progetto – ha ricordato – lanciato da un palco, da una ministra: quel palco era la Leopolda e la ministra si chiamava Elena Bonetti”. Infine, parlando di Napoli, Matteo Renzi ha assicurato che il Patto per Napoli va salvaguardato e che durante la sua amministrazione l’ex sindaco Luigi de Magistris “ha scassato la città”. Il tour elettorale partenopeo di Matteo Renzi proseguirà nel pomeriggio con un incontro presso la sede dell’Unione Industriali a Piazza dei Martiri. Domani l’ex premier si recherà, invece, ad Ischia, dove, secondo quanto si apprende, annuncerà l’adesione ad Italia Viva dell’europarlamentare ischitano eletto nelle liste del Partito Democratico, Giosi Ferrandino, che va ad aggiungersi a quella dello storico esponente di Forza Italia, l’ex consigliere regionale Armando Cesaro, che ieri ha ufficializzato il suo sostegno al Terzo Polo.

