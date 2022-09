Renato Zero, documentari, beni architettonici e birra per il fine settimana a Roma

Il Circo Massimo torna protagonista in questo primo fine settimana di autunno. Domani, infatti, andrà in scena il primo dei sei concerti live di Renato Zero che festeggia con due anni di ritardo, insieme al popolo sorcino, i suoi 70 anni oltre a 55 anni di carriera. Inevitabili le chiusure e deviazioni al trasporto pubblico locale. Nei giorni dei concerti, infatti, 23-24-25 settembre e poi il 28, 30 e 1 ottobre, su via dei Cerchi e via del Circo Massimo, da piazzale La Malfa a via di Santa Maria in Cosmedin, ci saranno chiusure al traffico dalle ore 17 e dalle ore 20 la chiusura coprirà anche il senso opposto. Deviazioni anche per le linee autobus della zona interessata. Attese, per le date di “Zerofollie”, oltre 90 mila persone. Non solo musica. In questo fine settimana romano sono molteplici le attività in cartellone.

Dal 24 al 30 settembre, al Cinema delle Provincie di Roma, avrà luogo la prima edizione del Rome international documentary festival (Ridf), manifestazione dedicata al Cinema Documentario, con la direzione artistica di Christian Carmosino Mereu ed Emma Rossi Landi, che include una serie di proiezioni, incontri e masterclass, e che, rivolto principalmente al grande pubblico, funge da volano per produzioni e diffusioni future. Dieci i film in concorso – cinque produzioni italiane e cinque internazionali – che verranno offerte in visione per due volte sul grande schermo e che saranno giudicate da una giuria presieduta dal regista newyorchese Bill Morrison, e composta dalla montatrice del suono Daniela Bassani, il regista Gianfranco Pannone, la direttrice del Festival Internazionale del Cinema dei Diritti Umani di Buenos Aires Florencia Santucho e il critico Roberto Silvestri. Oltre ai Premi Ufficiali del Ridf per il miglior film italiano, internazionale e il premio del pubblico, ognuno consistente in mille euro, saranno assegnati premi tecnici a fotografia, montaggio, suono e tre premi speciali. Tra i documentari proiettati ci sarà una prima italiana assoluta, Eramus in Gaza, di Matteo del Bo e Chiara Avesani, co-prodotto con Arpa Film Barcellona e il supporto di Al Jazeera International, distribuito in Italia da Feltrinelli Real Cinema. L’opera ha vinto il premio della giuria giovani alla 25esima edizione del Docs Barcelona 2022 ed è stato annoverato quale miglior documentario al Festival di Montecarlo; attualmente è in nomination al Prix Europa 2022.

Altro appuntamento, caro agli amanti dell’inestimabile patrimonio arc romano, le Giornate del patrimonio con 11 siti della cultura alcuni non sempre fruibili, aperti al pubblico. Nelle due giornate avranno luogo visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie che animeranno varie aree della città , dall’antica città di Gabii all’Ipogeo degli Ottavi, dalla Piramide di Caio Cestio alle Terme di Caracalla, dal Mausoleo di Sant’Elena alla Necropoli Portuense, fino alla michelangiolesca Tor San Michele. All’Antica città di Gabii il 25 settembre, si svolgerà una rievocazione storica a cura dei comitati e associazioni dell’Agro Romano, con delle visite guidate che permetteranno di scoprire questo spazio unico dove la natura si fonde con la storia. Il Servizio educativo della Soprintendenza organizza, nella giornata del 24 settembre, alle Terme di Caracalla, una visita guidata partecipata con la Lega del Filo d’oro per sperimentare insieme a persone affette da sordocecità il percorso dei pannelli tattili. Sempre alle Terme di Caracalla sabato è prevista l’apertura straordinaria serale al costo simbolico di un euro.

Il 24 settembre una riapertura attesa è quella dell’Ipogeo degli Ottavi: l’affascinante monumento funerario di una delle famiglie aristocratiche più antiche e importanti dell’Urbs. La tomba di Octavius Felix, personaggio di rango senatorio, contrariamente alle aspettative, accolse per prima la “dolcissima” figlioletta, Octavia Paolina, tanto che la decorazione interna è un vero e proprio inno alla bimba, morta a soli sei anni. Altro appuntamento speciale è il tour nel Circuito della Necropoli Portuense con una visita guidata alle meravigliose sepolture di Via di Vigna Pia e Pozzo Pantaleo. Durante le Gep si potranno anche visitare la Piramide di Caio Cestio, riaperta eccezionalmente al pubblico, alcuni dei siti archeologici della via Flaminia come le Tombe di Fadilla e dei Nasoni e l’area archeologica di Grottarossa, entrare dentro Minerva Medica, con visite guidate che ne racconteranno la storia, visitare il Mitreo Barberini, splendido mitreo arricchito di decorazioni uniche o scoprire il Mausoleo di Sant’Elena attraverso una visita guidata teatralizzata con brani ispirati ai personaggi legati al monumento.

E sempre a Roma, fino al 2 ottobre, straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma che, attraverso due appassionanti spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare: una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnati dal suggestivo racconto di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. I due spettacoli sono fruibili in 8 lingue (italiano, inglese, francese, russo, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese) con ascolto in auricolari. Sempre domani prenderà il via “Moisai 2022. Voci contemporanee in Domus Aurea”: si aprirà il 23 settembre per tre weekend, dal venerdì alla domenica. Per la prima volta in assoluto, le visite guidate saranno seguite da una serata evento per un totale di nove appuntamenti. Le visite saranno accompagnate da un percorso sonoro suggestivo e immersivo, appositamente ideato per l’evento e modellato sul sito, per accompagnare progressivamente i visitatori verso l’atmosfera emotiva degli spettacoli. Dagli angoli silenziosi della Domus riecheggeranno suoni e voci di lingue antiche e moderne, dove i nomi delle nove muse emergono come frammenti ancestrali di un discorso poetico senza tempo.

Ancora, torna, nelle sale cinematografiche, la rassegna “I grandi festival (Cannes, Locarno e Venezia) a Roma e nel Lazio”. Una finestra privilegiata sulle ultime tendenze del cinema internazionale attraverso la selezione delle ultime opere in concorso, che ha l’obiettivo di valorizzare l’importanza dell’esperienza cinematografica in sala, offrendo al vasto pubblico un confronto attraverso opere di grande valore artistico. Ancora musica con la mostra che si è aperta a Roma dedicata al grande cantautore Lucio Dalla, ospitata al Museo dell’Ara Pacis. Attraverso un’ampia raccolta di oggetti, documenti, foto, copertine dei dischi, video, abiti di scena, locandine dei film a cui ha partecipato, manifesti, la ricca collezione di cappelli e berretti, il visitatore scopre l’intimità di Lucio e la potenza della sua musica. Infine, fino al 25 settembre a Roma c’è il festival bavarese più famoso al mondo: l’Oktoberfest della Capitale in programma alla Città dell’Altra Economia. Al centro della città , negli antichi spazi restaurati del Campo Boario di Testaccio, 3.500 metri quadrati di esposizione con 7 birrifici da Monaco, 5 street food corner a tema, pretzel corner e altro ancora.

