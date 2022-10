Regno Unito, Sunak: “Margaret Thatcher il mio punto di riferimento per la politica economica”

Rishi Sunak se diventerà il nuovo leader del Partito conservatore britannico e, di conseguenza, primo ministro, intende portare avanti la politica economica come fece Margaret Thatcher. È stato lo stesso Sunak ad affermarlo in un’intervista al quotidiano “The Telegraph”, la prima da quando ha annunciato la sua partecipazione alla competizione per la leadership del partito. “Dovete guadagnare quello che spendete”, ha detto Sunak rivolgendosi ai suoi rivali. Contrastando le accuse secondo cui il suo rifiuto di promettere tagli fiscali immediati dimostra che non lo renderebbero un vero conservatore, Sunak ha affermato che, dando la priorità all’inflazione, ha deciso di seguire l’approccio economico della Tatcher molto più dei suoi rivali. “Taglieremo le tasse e lo faremo in modo responsabile”, ha detto Sunak. “Questo è il mio approccio economico. Lo definirei un thatcherismo di buon senso. Credo che sia quello che avrebbe fatto lei”, ha aggiunto l’ex cancelliere dello Scacchiere. “Se avete letto i suoi discorsi il suo approccio a queste temi è stato quello di assicurarsi che come nazione devi sempre prima guadagnare quello che spendi”, ha proseguito Sunak.

L’esponente conservatore ha detto che la “priorità economica numero uno è affrontare l’inflazione e non peggiorarla”. “L’inflazione è il nemico che rende tutti più poveri. E se non agiamo per contrastarla ora, a lungo termine costerà di più alle famiglie, soprattutto sui tassi ipotecari. Quindi è su questo che mi concentrero”, ha spiegato Sunak. “Il mio approccio economico è stato approvato da molte persone che hanno una buona comprensione di come” Margarete Tatcher “pensava a queste cose. Penso che sia l’approccio giusto per il Paese”. “Credo di essere nella posizione migliore per ripristinare la fiducia, ricostruire l’economia e riunire il Paese”, ha concluso l’ex cancelliere.

