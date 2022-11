Regno Unito, principe Carlo: “Priorità del governo è rafforzare l’economia e aiutare le famiglie”

Parlando per la prima volta al posto della sovrana, che non ha potuto partecipare per problemi di salute, il principe ha sottolineato le altre priorità del governo guidato dal Partito conservatore, il cui programma è incentrato sulla sicurezza e il recuperare gli arretrati del sistema Sanitario nazionale, dopo la crisi pandemica da Covid-19

La priorità del governo britannico è di accrescere e rafforzare l’economia, sostenendo le famiglie nella crisi dell’inflazione e nel lavoro. È quanto ha affermato il principe Carlo, figlio della regina Elisabetta, durante il suo discorso al parlamento britannico questa mattina. Parlando per la prima volta al posto della sovrana, che non ha potuto partecipare per problemi di salute, il principe ha sottolineato le altre priorità del governo guidato dal Partito conservatore, il cui programma è incentrato sulla sicurezza e il recuperare gli arretrati del sistema Sanitario nazionale, dopo la crisi pandemica da Covid-19.

Carlo ha anche reso omaggio al popolo ucraino che combatte contro l’invasione dell’esercito russo e per il quale il Regno Unito ha contribuito con aiuti umanitari e militari. “In questi tempi difficili, il mio governo giocherà un ruolo di primo piano nella difesa della democrazia e della libertà in tutto il mondo, tra cui continuare a sostenere il popolo dell’Ucraina”, ha affermato il Principe di Galles.

Parlando dell’economia, Carlo ha promesso il sostegno del governo alla Banca d’Inghilterra per riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2 per cento e renderla stabile. Il principe ha anche parlato di come il governo mirerà a “promuovere la concorrenza, rafforzare i diritti dei consumatori e proteggere le famiglie”, nonché a migliorare l’istruzione nelle scuole del Paese. Con una menzione alla crisi dei migranti provenienti dal canale della Manica, secondo le parole di Carlo, il governo inoltre mira a proteggere l’integrità dei confini del Regno Unito, garantendo la sicurezza dei suoi cittadini. “I miei ministri agiranno per prevenire le traversate pericolose e illegali della Manica e affrontare le bande criminali che traggono profitto dal facilitarle”, ha affermato il principe. Il reale ha sostenuto l’importanza del successo e l’integrità del paese “compresi i legami economici interni tra tutte le sue parti”. Facendo riferimento all’accordo post-Brexit sull’Irlanda del Nord, Carlo ha sottolineato come il governo “continuerà a cogliere le opportunità dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea per sostenere la crescita economica” per questo, ha aggiunto, “i regolamenti sulle imprese saranno abrogati e riformati”.

