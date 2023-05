Regno Unito: l’incoronazione di re Carlo III – LA DIRETTA

Re Carlo III presta giuramento di incoronazione ponendo la sua mano sulla Bibbia, mentre l’arcivescovo di Canterbury leggendo il giuramento. “Sei disposto a prestare giuramento?” ha chiesto l’arcivescovo di Canterbury. “Sono disposto”, ha risposto re Carlo.

La processione all’interno dell’abbazia di Westminster ha accompagnato re Carlo III e la regina Consorte l’altare dell’incoronazione. Nella processione erano presenti anche William e Kate, il principe e la principessa del Galles, e il loro figlio maggiore, il principe George, che riveste il ruolo di uno dei quattro paggi d’onore del re.

Re Carlo III è arrivato alla cerimonia d’incoronazione all’abbazia di Westminster indossando il mantello d’ermellino realizzato per l’incoronazione di Giorgio VI nel 1937. Anche il resto della famiglia reale britannica ha indossato le vesti formali per presenziare alla cerimonia. Il principe Andrea è arrivato all’abbazia di Westminster per l’incoronazione di suo fratello re Carlo indossando le sue vesti formali dell’Ordine della Giarrettiera, nonostante sia stato rimosso come membro senior della famiglia reale per il suo rapporto con il pedofilo statunitense Jeffrey Epstein. Il principe Harry invece indossava un completo, ma ma nessuna divisa militare.

Un momento storico che ha puntato i riflettori internazionali su Londra. Re Carlo sarà infatti incoronato insieme alla regina consorte Camilla in una cerimonia nell’abbazia di Westminster. L’investitura farà parte di un lungo fine settimana ricco di festeggiamenti per il nuovo monarca e per i cittadini britannici. Accanto a Carlo e Camilla ci sarà quasi tutta la famiglia reale. Il principe William e Kate Middleton parteciperanno all’incoronazione insieme ai loro tre figli: George, Charlotte e Louis. Buckingham Palace ha rivelato che il principe George, 9 anni, avrà un ruolo fondamentale nella cerimonia, poiché è stato nominato come uno dei quattro paggi d’onore all’incoronazione di suo nonno. Dopo una fase di incertezza, il principe Harry ha confermato la sua presenza all’Abbazia di Westminster, mentre Meghan Markle rimarrà a casa in California con i figli della coppia: Archie e Lilibet. Presenti all’incoronazione saranno anche i fratelli di re Carlo, la principessa Anna, il principe Andrea e il principe Edoardo, con le loro rispettive famiglie. L’elenco degli ospiti, duemila in tutto, prevede anche altri membri delle altre famiglie reali (tra cui quella della Spagna, della Danimarca, del Belgio, della Norvegia e del Giappone) e vari capi di Stato. Saranno presenti infatti il primo ministro britannico, Rishi Sunak, e il nuovo primo ministro della Scozia, Humza Yousaf, così come leader mondiali tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e molti altri ancora. Inoltre, la tradizione vuole che anche alcuni membri del pubblico partecipino alla cerimonia d’incoronazione, motivo per cui sono stati selezionati circa 850 cittadini britannici che si sono distinti per le loro azioni di beneficenza.

A differenza della precedente incoronazione, tenutasi per Elisabetta II nel 1953, re Carlo ha optato per una cerimonia più piccola, più breve e più “multiculturale”, in grado di riflettere – come da sua richiesta – la nazione britannica così com’è nel 2023. Nel comunicato stampa pubblicato da Buckingham Palace in occasione della conferma della data dell’incoronazione, è stato dichiarato che, mentre la cerimonia “ha mantenuto una struttura simile per oltre mille anni”, quella di re Carlo “includerà gli stessi elementi fondamentali” ma riconoscerà anche “lo spirito del nostro tempi” e “rifletterà il ruolo del monarca nella società di oggi e la sua visione per una monarchia più piccola e moderna”. La giornata avrà inizio con una processione di Stato da Buckingham Palace all’abbazia di Westminster, seguita poi da un’altra processione all’interno dell’abbazia, dal riconoscimento del re, l’unzione, il giuramento, l’omaggio e infine la processione finale dall’abbazia al Palazzo. Sebbene la cerimonia in sé non abbia alcun scopo costituzionale, ha un significato religioso. Il giuramento dell’incoronazione, in cui il monarca giura di governare i popoli del Regno Unito e dei Regni del Commonwealth “secondo le rispettive leggi e costumi” è l’unico aspetto della cerimonia richiesto dalla legge. La formulazione di questo giuramento si è costantemente evoluta per riflettere i cambiamenti nella composizione territoriale del Regno Unito e del Commonwealth. A riguardo, uno dei cambiamenti più controversi apportati da re Carlo arriva con il tradizionale giuramento del sovrano di essere “difensore della fede che sostiene i diritti della Chiesa d’Inghilterra”. Si tratta, questo, di un punto dolente per il monarca, che già nel 1994 disse che avrebbe preferito essere un “difensore della fede”, nel senso che voleva difendere tutte le religioni in generale piuttosto che la Chiesa d’Inghilterra in particolare. In un discorso dopo il funerale di sua madre a settembre, si è infatti impegnato a “proteggere lo spazio per la fede stessa” nel Regno Unito multietnico e multiculturale. Per questo motivo, si prevede che all’incoronazione re Carlo userà un nuovo linguaggio sulla difesa della libertà religiosa nel Paese.

Uno dei motivi per cui re Carlo ha apportato questi cambiamenti alla sua cerimonia d’incoronazione, rendendola meno sontuosa e più accessibile, è perché la spesa della cerimonia viene pagata dai contribuenti britannici. E in un periodo in cui il Regno Unito sta affrontando una particolarmente difficile crisi del costo della vita, l’eccessivo sfarzo potrebbe mettere in cattiva luce la monarchia. Tuttavia, la stampa britannica stima che a causa dell’aumento dei costi della sicurezza per i reali, l’incoronazione di Carlo costerà 100 milioni di sterline (113 milioni di euro). Idealmente, l’incoronazione sarà una tale attrazione turistica che, secondo Buckingham Palace, più di 1 miliardo di sterline (1,4 miliardi di euro) dovrebbe confluire nell’economia del Regno Unito come risultato. Tuttavia, questi effetti sono difficili da studiare con precisione in anticipo.

