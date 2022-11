Regno Unito, Niesr: Banca d’Inghilterra dovrà aumentare i tassi al 2,5 per arginare l’inflazione

La Banca d’Inghilterra dovrà aumentare i tassi di interesse al 2,5 per cento e mantenerli a questo livello sino alla metà del decennio per tenere sotto controllo l’impennata dell’inflazione. È l’opinione di Stephen Millard, vicedirettore del gruppo di esperti del National Institute of Economic and Social Research (Niesr), come riportato dal “Financial Times”. Il rapporto del comitato di politica monetaria della Banca d’Inghilterra pubblicato la scorsa settimana ha suggerito che portare i tassi al 2,5 per cento ridurrebbe l’inflazione al di sotto del suo obiettivo del 2 per cento, garantendo la stabilità dei prezzi. Secondo Millard, tuttavia, l’ente regolatore potrebbe aver sovrastimato sino a che punto i venti contrari della domanda ridurranno l’inflazione. “Ci aspettiamo che l’inflazione scenda abbastanza rapidamente, così come la banca, ma con tassi di interesse più elevati rispetto alle previsioni della Banca d’Inghilterra”, ha affermato Millard nel corso di una conferenza stampa di presentazione della ricerca del suo centro studi. Il Niesr prevede che l’inflazione raggiungerà un picco dell’8,3 per cento, inferiore alla previsione della Banca centrale secondo cui questo dato supererà il 10 per cento quest’anno. Il rapporto del centro studi, tuttavia, ritiene che la banca centrale dovrebbe navigare con attenzione nelle “acque pericolose” causate dalla tensione sorta dalla necessità di “consentire alle aspettative di inflazione di ancorarsi” e il rischio di far “precipitare l’economia in una profonda recessione”. Millard, inoltre, ha riconosciuto che la profonda incertezza che l’economia britannica deve affrontare a causa dell’impatto della guerra in Ucraina e dell’erosione dei redditi reali più bassi, rende ogni ipotesi sulla crescita futura meno solida rispetto al normale.

