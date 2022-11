Regno Unito: l’insolito “discorso della regina”, Carlo presenterà i prossimi obiettivi del governo

Il principe del Galles Carlo questa mattina pronuncerà al posto della madre Elisabetta, impossibilitata dalle sue condizioni di salute, il Discorso della regina, il tradizionale appuntamento in cui la sovrana presenta l’agenda con i prossimi obiettivi del governo di Londra. Carlo parlerà alle 12:30 ora italiana mentre, alle 15:30, ci sarà la riunione della Camera dei Comuni che servirà a fornire i primi commenti all’agenda dell’esecutivo. Si tratta di un momento molto importante per il governo del premier, Boris Johnson, che spera di lasciarsi alle spalle le problematiche legate alla pandemia di Covid-19 ma anche il cosiddetto scandalo “Partygate”, le feste organizzate a Downing Strett nel pieno delle restrizioni imposte per ridurre i contagi. Johnson, che potrebbe annunciare presto un rimpasto di governo, intende dare basi più solide al suo incarico di premier, soprattutto dopo le tante voci di dissenso interno al Partito conservatore. L’aspettativa del premier è che gli annunci che verranno letti oggi dal principe del Galles possano placare il malcontento generato nella popolazione dall’aumento dell’inflazione. D’altronde, secondo alcune indiscrezioni riportate sulla stampa britannica, Carlo inizierà il suo discorso pronunciando le seguenti parole: “Il governo farà crescere l’economia, alleggerirà l’onere e farà salire di livello il Regno Unito“.

