Regno Unito: l’indice dell’inflazione per i generi alimentari ai massimi dal 2008

L’indice dell’inflazione nel comparto dei generi alimentari è nel Regno Unito pari all’11,6 per cento ad agosto. Sono i dati raccolti ed elaborati dall’agenzia per le ricerche di mercato Kantar. Si tratta del livello più alto almeno dal 2008, ovvero da quando l’agenzia ha iniziato a monitorare i prezzi dei supermercati sul territorio nazionale. Con l’aumento dei prezzi, i cittadini britannici si rivolgono sempre più alle marche prodotte dagli stessi supermercati, con l’obiettivo di ridurre il costo della spesa. Le vendite delle linee prodotte dai supermercati, secondo Kantar, sono cresciute del 7,3 per cento.

