Regno Unito: il leader laborista Starmer ha un problema con la definizione di donna

Il leader del Partito laborista britannico, Keir Starmer, ha un problema aperto con la definizione della donna e la questione ha evidenti riflessi anche per gli altri esponenti della forza politica. Starmer, così come altri numerosi membri laboristi, dinanzi alla domanda su che cosa sia una donna si sono trovati in difficoltà a rispondere in maniera chiara, timorosi – chi in buona fede, chi meno – del rischio di rilasciare dichiarazioni tacciabili di discriminazione nei confronti delle donne trans. Nella convinzione di una fetta significativa dell’attivismo trans, e per estensione Lgbti, usare la parola ‘donna’ per indicare soltanto gli esseri umani adulti di sesso femminile è infatti interpretabile come transfobico. Per la ministra ombra dell’Eguaglianza, Anneliese Dodds, “ci sono differenti definizioni giuridiche di che cosa sia una donna”, definizione che “dipende dal contesto”. Per la deputata di lunga data Harriet Harman, “le donne sono donne che sono nate tali, ma ci sono anche donne che sono tali in quanto donne trans”. Mesi fa, la ministra ombra dell’Interno, Yvette Cooper, ha preferito svicolarsi dalla domanda, evitando di infilarsi in quello che ritiene un ginepraio. Così facendo ha comunque suscitato facili battute da parte di coloro per i quali la questione è tutt’altro che controversa.

La questione, tuttavia, è risultata ancora più imbarazzante quando è stata posta dal quotidiano “The Times” al leader del partito lo scorso marzo. “Una donna è una femmina adulta, ma in aggiunta a ciò le donne trans sono donne, e questo non è solo il mio punto di vista, questa è in realtà ciò che dice la legge, ha affermato Starmer, secondo cui “gli effetti combinati” della legge sul riconoscimento di genere del 2004 e di quella sulla parità di genere del 2010 avrebbero determinato tale definizione. “Questo, quindi, è il mio punto di vista e capita anche che sia ciò che dice la legge nel Regno Unito”, ha aggiunto Starmer che, tuttavia, sembra male interpretare la legge sul riconoscimento di genere che, effettivamente, stabilisce la possibilità per alcune persone di cambiare il loro sesso a livello giuridico, ma non ovviamente a livello biologico. Sempre lo scorso marzo, in un’intervista all’emittente “Lbc”, Starmer è stato messo in ulteriore difficoltà quando gli è stato chiesto senza mezzi termini se sia convinto che una donna possa avere il pene: “E’ chiaro che per la gran maggioranza delle donne la questione è puramente biologica e naturalmente non hanno un pene”, ha replicato l’esponente laborista. “Lo sappiamo tutti e naturalmente hanno bisogno di spazi sicuri e li sosterremo”, ha detto Starmer. Tuttavia, ha continuato, “c’è una piccola minoranza di individui che sono nati con un sesso con cui non si identificano. Alcune persone tra di loro affrontano una transizione, altre no, ed è molto traumatico per loro. Io le rispetto e le appoggio”, ha spiegato il leader laborista, aggiungendo che “discutere del tema in questo modo non aiuta nessuno nel lungo periodo”.

La questione può apparire puramente semantica ma nel Regno Unito è in corso tuttora un dibattito acceso e sfaccettato sul fatto se le donne trans – persone nate di sesso maschile ma che si identificano come donne – possano e debbano avere accesso a spazi riservati alle donne nate biologicamente tali, tra cui bagni, camerini, carceri femminili, centri di supporto alle donne vittime di stupro e molto altro. Effettivamente, l’interpretazione fornita dai giuristi della legge sul riconoscimento di genere certifica che l’atto normativo riconosce alle persone che decidono di definire sé stesse come donne di essere trattate come tali nella maggior parte dei contesti giuridici. Tuttavia, la legge prevede anche che a una donna trans possa essere rifiutato l’accesso a un determinato spazio o servizi riservati a persone di sesso femminile qualora se ne riscontri una valida ragione. Le dichiarazioni di Starmer sembrano suggerire la volontà dei laboristi di garantire l’esclusività di questi spazi. Tuttavia, lo stesso Starmer a giugno ha affermato esplicitamente di sostenere una riforma della legge sul riconoscimento del genere del 2004, nel senso di un’introduzione dell’autoidentificazione per le persone trans, ossia senza il passaggio intermedio dell’assolvimento di requisiti medici.

Diversi gruppi della galassia femminista britannica, tra cui anche realtà vicine al Partito laborista, si battono per scongiurare questa ipotesi. La battaglia è condivisa da un pezzo dell’associazionismo Lgb (lesbiche, gay, bisessuali), che ha preso le distanze dalla militanza di altre associazioni tradizionali come Stonewall. Alla Labour Women’s Declaration, organizzazione per la tutela dei diritti delle donne basati sul loro sesso e degli spazi esclusivi, e a FiLiA Women’s Rights Conference è stato impedito di partecipare con un proprio stand alla conferenza laborista svoltasi a fine settembre a Liverpool. Il partito sostiene che la decisione è figlia di considerazioni economiche ma entrambe le associazioni si erano offerte di pagare per lo spazio. L’atteggiamento del Partito laborista rischia di alienare una fetta del suo elettorato che può dirsi a buon diritto progressista e sensibile al tema dei diritti delle minoranze e che tuttavia non si sente a proprio agio di fronte all’idea di ignorare l’esistenza e la rilevanza del sesso come categoria concettuale distinta da quella del genere, da intendere come puramente socio-culturale, e da quella di identità di genere. Il Partito conservatore si è dimostrato, da questo punto di vista, più abile e attento e i suoi esponenti più acuti hanno riconosciuto che essere onesti sulla biologia può attirare voti.

