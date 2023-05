Regno Unito: i conservatori ricevono una donazione di 5,7 milioni dall’imprenditore Mohamed Mansour

Il Partito conservatore ha ricevuto la più cospicua donazione da oltre vent’anni. Mohamed Mansour, un uomo d’affari miliardario nato in Egitto, ha donato 5 milioni di sterline (5,7 milioni di euro) ai Tory, affermando di credere che il premier Rishi Sunak possa far crescere l’economia. In un articolo scritto per il quotidiano “The Telegraph”, Mansour ha affermato che Sunak si è dimostrato “molto capace”, citandolo come “uno che capisce come viene generata la crescita nell’economia moderna”. “Capisce l’importanza della tecnologia e dell’innovazione. Può far funzionare l’economia moderna per tutti i cittadini del Regno Unito”, ha affermato Mansour.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram